Nadal si cancella da US Open e annuncia che non giocerà più nel 2021

La notizia era nell’aria, da pochi minuti è diventata ufficiale. Rafa Nadal chiude qua il suo 2021, niente US Open e stagione autunnale. Ecco l’annuncio di Rafa, scritto sui propri social.

“Volevo informarvi che purtroppo devo concludere la stagione 2021. Onestamente, soffro molto più di quanto dovrei con il piede da un anno e ho bisogno di prendermi un po’ di tempo. Dopo averne discusso con la squadra e la famiglia, questa decisione è stata presa e penso che sia la strada da seguire per cercare di recuperare e recuperare bene.

È un anno in cui mi sono mancate cose che contano molto per me, come Wimbledon, come le Olimpiadi, come saranno ora gli US Open, come tanti altri eventi che sono importanti. Quest’ultimo anno non ho avuto la possibilità di allenarmi, prepararmi e competere nel modo in cui sono solito farlo, alla fine arrivo alla conclusione che quello che mi serve è un po’ di tempo per riprendermi per cambiare una serie di cose, per cercare di capire quale è stata l’evoluzione del problema al piede negli ultimi tempi. Non è un infortunio nuovo, è un infortunio che ho dal 2005 e non mi ha impedito di sviluppare la mia carriera sportiva in tutti questi anni. Se è vero che è da un po’ che le cose non vanno come dovrebbero, come tutti vorremmo, è ora di prendere delle decisioni, cercare un tipo di trattamento leggermente diverso per trovare una soluzione a questo problema o almeno migliorarlo, per continuare ad avere opzioni per i prossimi anni.

Resto con il massimo entusiasmo e predisposizione a fare tutto il necessario per recuperare la migliore forma possibile, continuare a competere per le cose che mi motivano davvero e per le cose che ho fatto in tutti questi anni. Sono convinto che con il recupero del piede e ovviamente uno sforzo quotidiano molto importante tutto questo si possa raggiungere. Lavorerò il più duramente possibile per realizzarlo.

Grazie in anticipo per tutto il supporto, la comprensione e tutte le vostre manifestazioni di affetto che sono molto importanti e di più in tempi difficili come questi.

Vi prometto che quello che farò è lavorare sodo per cercare di continuare a godermi questo sport ancora per un po’.

Un grande abbraccio a tutti”.