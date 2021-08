Tutto pronto per la 38^ edizione del torneo di Salsomaggiore: arriva il nuovo sito ufficiale

Mancano poche ore all’inizio della trentottesima edizione del Torneo Internazionale Bayer di Salsomaggiore Terme, evento Juniores di Grado 2 in programma sui campi in terra battuta outdoor del TC Salsomaggiore dal 21 al 29 agosto. In Emilia, vista la contemporaneità con altri 19 tornei del circuito giovanile e la vicinanza con gli appuntamenti “clou” sul cemento americano, arriveranno meno Top-100 rispetto alle ultime stagioni ma il livello sarà comunque molto alto viste le presenze del croato Luka Mikrut (n.74 ITF) e del cipriota Constantinos Koshis (n.102 ITF) nel torneo maschile e quelle del tandem turco formato da Melisa Ercan (n.98 ITF) e Aysegul Mert (n.102 ITF) nel torneo femminile.

Nel 2020 non si è giocato a causa dell’emergenza Covid-19, mentre nel 2019 si imposero il perugino Francesco Passaro (in un derby tricolore con il romano Flavio Cobolli) e la russa Alina Charaeva. Scorrendo l’albo d’oro di questo prestigioso torneo, che in origine si è sempre disputato nell’ultima settimana del mese di aprile, si nota come nelle ultime dieci edizioni del torneo maschile abbia vinto in otto occasioni un giocatore italiano (Colella 2010, Contini 2011, Perinti 2012, Donati 2013, Berrettini 2014, Moroni 2015, Musetti 2018, Passaro 2019); a livello “rosa”, invece, dopo la doppietta di Bianca Turati tra il 2014 e il 2015 si è registrato il successo della campana Federica Sacco nel 2018, prima del già citato trionfo di Charaeva.

In attesa di conoscere i nominativi delle wild card per main draw e qualificazioni, sono già tantissimi gli italiani certi di prendere parte al torneo di Salsomaggiore. Nel tabellone principale maschile gli occhi saranno puntati sul romano Daniele Minighini, tra le ragazze partiranno invece tra le favorite per la conquista del titolo le due portacolori del Circolo del Tennis Palermo Georgia Pedone e Virginia Ferrara.

La 38^ edizione, il cui svolgimento sarà reso possibile grazie all’instancabile lavoro dei direttori Valentino Aliani e Luigi Cenci supportati da diversi sponsor, ha portato anche a diverse novità: oltre agli arredi multicromatici sui tre campi a disposizione per il torneo (quest’anno l’intera manifestazione si disputerà a Salsomaggiore per evitare spostamenti presso altre sedi vista la situazione legata al Covid-19), è stato creato di recente il nuovo sito ufficiale della manifestazione (salsomaggioretennistournament.com), all’interno del quale sarà possibile trovare gli orari di gioco, i risultati degli incontri aggiornati in tempo reale e tanto altro.