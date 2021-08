Navratilova: “I giovani emergenti non riescono a gestire la pressione come i big3”

L’ex campionessa Martina Navratilova ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni a tennis.com in merito al gap che ancora separa, a suo dire, i “mitici” big3 dai giovani emergenti. Secondo Martina, tutto nasce dalla capacità nettamente superiore dei 20 volte Slam nella gestione della pressione e nella loro abilità di sfruttarla al meglio, canalizzandola in campo.

“I Big 3 sono straordinari, semplicemente di un altro livello rispetto a tutti gli altri, inclusi i giovani emergenti. Se tutti questi giocatori giovani provassero a colpire un bersaglio su un campo di allenamento, dove non c’è pressione, Rafa comunque colpirebbe il bersaglio più di loro, come Roger e Novak”, afferma Martina. “Questi ragazzi devono giocare al di sopra del loro livello solo per arrivare alle finali, quindi la loro giornata media non è abbastanza per farcela e rischiano di perdere contro molti rivali. Prima o poi saranno loro a vincere gli Slam, è naturale che accada, ma ancora li vedo dietro i tre grandi quando quest’ultimi sono in salute”.

Tutto per Navratilova parte dalla testa: “Questi giocatori sono forti, ma non sanno ancora come gestire perfettamente la pressione. Quando hai un grande giocatore davanti a te, si innervosiscono e tutto diventa più difficile. La Next Gen ha certamente ancora ampi margini di miglioramento. Sono tra i primi dieci da alcuni anni, magari sentono di aver già trovato la propria maturità come tennisti, ma non è mai troppo tardi per continuare a migliorare. Man mano che crescono, crescerà anche la loro fiducia. Consiglio loro di continuare ad allenarsi per migliorare”.

Marco Mazzoni