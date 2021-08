Serena Williams non ci sarà a Cincinnati. Forfait anche della Kenin

Serena Williams , uscita dalla top 10 dopo Wimbledon, non è ancora in grado di competere e ieri sera ha annunciato il suo ritiro dal 1000 di Cincinnati, che ha vinto nel 2014 e 2015. Sua sorella Venus , 41 anni, e Sofia Kenin , numero uno americana, inoltre, non gareggeranno più fino agli US Open.

“Mi dispiace non poter competere a Cincinnati, ma non sono ancora in forma a causa dell’infortunio alla gamba che ho avuto a Wimbledon. Spero di tornare ad allenarmi molto presto” , ha rivelato la Williams, in un messaggio incoraggiante con un occhio agli US Open.

Williams si unisce alla lunga serie di vittime del torneo di Cincinnati, che include anche gli ex campioni del torneo come Roger Federer e Novak Djokovic.

(Clicca per vedere l'entry list) Cincinnati (WTA) Inizio torneo: 16/08/2021 | Ultimo agg.: 11/08/2021 10:45 Main Draw (cut off: 44 - Data entry list: 11/08/21 - Special Exempts: 0/0) 1. Barty

Barty 2. Osaka

Osaka 3. Sabalenka

Sabalenka 4. Kenin

Kenin 5. Andreescu

Andreescu 6. Svitolina

Svitolina 7. Pliskova

Pliskova 8. Swiatek

Swiatek 9. Muguruza

Muguruza 10. Halep

Halep 11. Krejcikova

Krejcikova 12. Bencic

Bencic 13. Kvitova

Kvitova 14. Azarenka

Azarenka 15. Brady

Brady 16. Williams

Williams 17. Mertens

Mertens 18. Pavlyuchenkova

Pavlyuchenkova 19. Sakkari

Sakkari 20. Rybakina

Rybakina 22. Kerber

Kerber 23. Jabeur

Jabeur 24. Muchova

Muchova 25. Gauff

Gauff 26. Keys

Keys 27. Pegula

Pegula 28. Kontaveit

Kontaveit 29. Badosa

Badosa 30. Ostapenko

Ostapenko 31. Kasatkina

Kasatkina 32. Martic

Martic 33. Kudermetova

Kudermetova 34. Alexandrova

Alexandrova 35. Putintseva

Putintseva 36. Riske

Riske 37. Zidansek

Zidansek 38. Podoroska

Podoroska 39. Cirstea

Cirstea 40. Konta

Konta 41. Vondrousova

Vondrousova 42. Rogers

Rogers 44. Collins Alternates 1. Linette (45)

Linette (45) 2. Yastremska (46)

Yastremska (46) 3. Vekic (47)

Vekic (47) 4. Shvedova (47)

Shvedova (47) 5. Sorribes Torm (48)

Sorribes Torm (48)