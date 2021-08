ITF Landosville e San Bartolome: I Main Draw

ITF LANDISVILLE(Usa 100k cemento outdoor)

[1] Madison Brengle vs Alexa Glatch

Lizette Cabrera vs Lesley Pattinama kerkhove

TBD vs TBD

[7] Anna Kalinskaya vs TBD

[4] Greet Minnen vs Francesca Di lorenzo

Danielle Lao vs TBD

Caroline Dolehide vs TBD

[8] Caty Mcnally vs TBD

[6] Ysaline Bonaventure vs TBD

Coco Vandeweghe vs TBD

Grace Min vs Vitalia Diatchenko

Jamie Loeb vs [3] Nuria Parrizas-diaz

[5] Varvara Lepchenko vs Renata Zarazua

Katarzyna Kawa vs Leonie Kung

Magdalena Frech vs Cristina Bucsa

Arina Rodionova vs [2] Clara Tauson

ITF SAN BARTOLOME DE TIRAJANA(Esp 60k terra)

In attesa….