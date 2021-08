Masters 1000 Toronto: Il Tabellone di Qualificazione. Lorenzo Musetti ai nastri di partenza

Masters 1000 Toronto (Canada) – Tabellone Qualificazione, cemento

(1) Tiafoe, Frances vs Wolf, J.J.

(WC) Diez, Steven vs (7) Ruusuvuori, Emil

(2) Paul, Tommy vs (WC) Draxl, Liam

Broady, Liam vs (8) Popyrin, Alexei

(3) Nishioka, Yoshihito vs Mmoh, Michael

Cressy, Maxime vs (11) Lopez, Feliciano

(4) Koepfer, Dominik vs (WC) Polansky, Peter

Marchenko, Illya vs (9) Duckworth, James

(5) Musetti, Lorenzo vs Gomez, Emilio

Gombos, Norbert vs (10) Berankis, Ricardas

(6) Giron, Marcos vs (WC) Schnur, Brayden

Galan, Daniel Elahi vs (12) Bonzi, Benjamin

Stadium – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Dominik Koepfer vs [WC] Peter Polansky

2. [2] Tommy Paul vs [WC] Liam Draxl (non prima ore: 19:00)

3. Maxime Cressy vs [11] Feliciano Lopez (non prima ore: 21:00)

Grandstand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Steven Diez vs [7] Emil Ruusuvuori

2. [6] Marcos Giron vs [WC] Brayden Schnur

3. [5] Lorenzo Musetti vs Emilio Gomez (non prima ore: 21:00)

Court 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Liam Broady vs [8] Alexei Popyrin

2. [1] Frances Tiafoe vs J.J. Wolf

3. [3] Yoshihito Nishioka vs Michael Mmoh (non prima ore: 21:00)

Court 4 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Illya Marchenko vs [9] James Duckworth

2. Norbert Gombos vs [10] Ricardas Berankis (non prima ore: 19:00)

3. Daniel Elahi Galan vs [12] Benjamin Bonzi (non prima ore: 21:00)