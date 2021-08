Berrettini e Federer Out dal 1000 di Toronto. Roger anche da Cincinnati

Fioccano i ritiri dal Masters 1000 canadese. Roger Federer, per i problemi al ginocchio, rinuncia al torneo di Toronto ed anche al 1000 di Cincinnati. Non ha ancora comunicato niente in merito a US Open, ma a questo punto la partecipazione dello svizzero all’ultimo Slam stagionale pare molto molto a rischio.

Anche Matteo Berrettini purtroppo si è cancellato dal M1000 canadese, non ha ancora recuperato dal problema che gli ha impedito di scendere in campo a Tokyo. Al momento, non si è cancellato da Cincinnati.

Oltre Matteo e Roger, anche Zverev, Carreno Busta e l’idolo di casa Raonic rinunciano al torneo di Toronto. Per i primi due, la scelta è sicuramente arrivata dal torneo Olimpico.

Marco Mazzoni