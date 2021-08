Naomi Osaka nuovo testimonial di un noto brand dell’elettronica

Il momento sportivo di Naomi Osaka è tutt’altro che florido, ma le sue attività extra campo non si arrestano, anzi, crescono. Dopo il lancio di una serie sulla propria vita su Netflix, Naomi è diventata il volto di una notissima casa nipponica di elettronica, Panasonic.

“Una campionessa per il progresso” si legge nello slogan del manifesto che lancia la partnership.

Seguono alcune parole di Osaka. “Il tennis è quello che faccio, non quello che sono. È uno sbocco per la mia guida e la mia energia. Una piattaforma dove dimostrare la mia abilità atletica. Sono grata per poter sperimentare lo stile di vita che la disciplina permette. Ma il tennis non definisce chi sono come persona. Sono ugualmente impegnata nell’essere un fattore per dei cambiamenti positivi nel mondo. Non posso ignorare tutti coloro che sono meno fortunati, né rimanere in silenzio, come alcuni preferiscono, di fronte alle ingiustizie. Io gioco per suscitare la passione di chi ama lo sport. E spero di ispirare passione per una società migliore in tutto quello che faccio”.

Tutti ci auguriamo di poter ritrovare già a New York la miglior Naomi in campo.