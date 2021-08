WTA 250 Cluj-Napoca: I risultati con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

WINNERS OPEN – WTA 250 Cluj-Napoca, Romania · Clay – 2° Turno

CENTER COURT – 11:00am at 10:00 AM (your time)

SI Kaja Juvan (6) – SK Anna-Karolina Schmiedlova



Il match deve ancora iniziare

RS Aleksandra Krunic (Q) – RO Ana Bogdan (3)



Il match deve ancora iniziare

RO Jaqueline Adina Cristian (WC) – DE Andrea Petkovic (2)



Il match deve ancora iniziare

UA Lesia Tsurenko – AU Seone Mendez (Q)



Il match deve ancora iniziare

RORO Bogdan A / Cristian J A (WC) – RORO Bara I M / Buzarnescu M



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

ESRO Arruabarrena L / Mitu A (3) – RURU Fomina A / Yashina E

ROBG Bogdan E / Shinikova I – CZPL Kawa K / Voracova R



Il match deve ancora iniziare

RUSI Dzalamidze N / Juvan K – RORO Bulgaru M B / Fetecau I (WC)



Il match deve ancora iniziare

PLEG Piter K / Sherif M – RSBY Krunic A / Marozava L (2)



Il match deve ancora iniziare

RORO Simion O G / Talaba G – GESK Kalashnikova O / Mihalikova T (4)



Il match deve ancora iniziare