Rivoluzione per il futuro del Tennis? ITF studia nuove regole che promettono di far parlare

Il tennis è sempre in evoluzione, sotto qualsiasi aspetto, e nemmeno alcune delle regole che durano da tanto tempo in questo sport possono essere sicure.

È vero che, per ora, è solo una possibilità per il futuro, tuttavia, David Haggerty, presidente dell’ITF, ha ammesso che in futuro, lo sport come lo conosciamo potrebbe subire una rivoluzione enorme, soprattutto nel capitolo del servizio.

“Crediamo che discutere sul cambiamento di alcune regole faccia parte della nostra responsabilità nei confronti del tennis. Stiamo sperimentando giocando con la nuova regole del let nei tornei junior” ,,” ha esordito raccontando al sito Around The Rings .

“La palla colpisce la rete e si continua a giocare. Questo è qualcosa che è stato fatto nel tennis universitario americano per molto tempo. Rende il gioco più veloce e mette fine a qualsiasi controversia, potrebbe essere emozionante”.

“Forse ci sarà anche la possibilità di giocare con un solo servizio, anche se non credo che siamo ancora pronti per questo. Però dobbiamo provarci: se funzionerà, li inseriremo nel circuito professionistico” , ha concluso.