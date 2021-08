WTA 250 Cluj-Napoca: LIVE i risultati con il dettaglio del Primo Turno di Quali. Tre azzurre in campo (LIVE)

WINNERS OPEN – WTA 250 Cluj-Napoca, Romania · Clay – 1° Turno Quali

CENTER COURT – 11:00am at 10:00 AM (your time)

RO Miriam Bianca Bulgaru – CL Daniela Seguel



RO Gabriela Talaba – RO Ilinca Dalina Amariei



Il match deve ancora iniziare

RO Alexandra Dulgheru – BE Marie Benoit



Il match deve ancora iniziare

US Katerina Stewart – RO Irina Fetecau



Il match deve ancora iniziare

COURT 2 – 11:00am at 10:00 AM (your time)

HU Anna Bondar – RS Aleksandra Krunic



HU Panna Udvardy – IT Martina Di Giuseppe



RO Vanessa Ioana Georgiana PoPa Teiusanu – IT Jessica Pieri



Il match deve ancora iniziare

RO Alexandra Cadantu – IT Lucrezia Stefanini



Il match deve ancora iniziare

COURT 3 . 11:00am at 10:00 AM (your time)

NO Ulrikke Eikeri – MX Ana Sofia Sanchez



HR Jana Fett – HR Tena Lukas



Il match deve ancora iniziare

BG Isabella Shinikova – AU Seone Mendez



Il match deve ancora iniziare

AR Paula Ormaechea – GR Valentini Grammatikopoulou



Il match deve ancora iniziare

WTA 250 Cluj-Napoca – Tabellone Quali

(1) Panna Udvardy vs Martina Di Giuseppe

Ulrikke Eikeri vs (12) Ana Sofia Sánchez

(2) Anna Bondar vs Aleksandra Krunic

(WC) Miriam Bulgaru vs (7) Daniela Seguel

(3) Paula Ormaechea vs Valentini Grammatikopoulou

Alexandra Ignatik vs (10) Lucrezia Stefanini

(4) Jana Fett vs Tena Lukas

(WC) Vanessa Popa Teiusanu vs (11) Jessica Pieri

(5) Gabriela Talaba vs (WC) Ilinca Amariei

(WC) Alexandra Dulgheru vs (8) Marie Benoit

(6) Isabella Shinikova vs Seone Mendez

Katerina Stewart vs (9) Irina Fetecau