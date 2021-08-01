WTA 250 Cluj-Napoca: LIVE i risultati con il dettaglio del Primo Turno di Quali. Tre azzurre in campo (LIVE)
WINNERS OPEN – WTA 250 Cluj-Napoca, Romania · Clay – 1° Turno Quali
CENTER COURT – 11:00am at 10:00 AM (your time)
RO Miriam Bianca Bulgaru – CL Daniela Seguel
RO Gabriela Talaba – RO Ilinca Dalina Amariei
RO Alexandra Dulgheru – BE Marie Benoit
US Katerina Stewart – RO Irina Fetecau
COURT 2 – 11:00am at 10:00 AM (your time)
HU Anna Bondar – RS Aleksandra Krunic
HU Panna Udvardy – IT Martina Di Giuseppe
RO Vanessa Ioana Georgiana PoPa Teiusanu – IT Jessica Pieri
RO Alexandra Cadantu – IT Lucrezia Stefanini
COURT 3 . 11:00am at 10:00 AM (your time)
NO Ulrikke Eikeri – MX Ana Sofia Sanchez
HR Jana Fett – HR Tena Lukas
BG Isabella Shinikova – AU Seone Mendez
AR Paula Ormaechea – GR Valentini Grammatikopoulou
WTA 250 Cluj-Napoca – Tabellone Quali
(1) Panna Udvardy vs Martina Di Giuseppe
Ulrikke Eikeri vs (12) Ana Sofia Sánchez
(2) Anna Bondar vs Aleksandra Krunic
(WC) Miriam Bulgaru vs (7) Daniela Seguel
(3) Paula Ormaechea vs Valentini Grammatikopoulou
Alexandra Ignatik vs (10) Lucrezia Stefanini
(4) Jana Fett vs Tena Lukas
(WC) Vanessa Popa Teiusanu vs (11) Jessica Pieri
(5) Gabriela Talaba vs (WC) Ilinca Amariei
(WC) Alexandra Dulgheru vs (8) Marie Benoit
(6) Isabella Shinikova vs Seone Mendez
Katerina Stewart vs (9) Irina Fetecau
2 commenti
Perche Cadantu?
Ce la possono fare tutte e tre !!!