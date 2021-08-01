Qualificazioni WTA 250 Copertina, WTA

WTA 250 Cluj-Napoca: LIVE i risultati con il dettaglio del Primo Turno di Quali. Tre azzurre in campo (LIVE)

01/08/2021 09:43 2 commenti
Martina Di Giuseppe nella foto
Martina Di Giuseppe nella foto

ROU WINNERS OPEN – WTA 250 Cluj-Napoca, Romania · Clay – 1° Turno Quali

CENTER COURT – 11:00am at 10:00 AM (your time)
RO Miriam Bianca Bulgaru – CL Daniela Seguel

WTA WTA Cluj Napoca
Bulgaru M.
0
1
6
3
Seguel D.
0
6
2
2
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RO Gabriela Talaba – RO Ilinca Dalina Amariei

Il match deve ancora iniziare

RO Alexandra Dulgheru – BE Marie Benoit

Il match deve ancora iniziare

US Katerina Stewart – RO Irina Fetecau

Il match deve ancora iniziare


COURT 2 – 11:00am at 10:00 AM (your time)
HU Anna Bondar – RS Aleksandra Krunic

WTA WTA Cluj Napoca
Bondar A.
5
2
Krunic A.
7
6
Vincitore: Krunic A.
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HU Panna Udvardy – IT Martina Di Giuseppe

WTA WTA Cluj Napoca
Udvardy P.
0
0
Di Giuseppe M.
0
0
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RO Vanessa Ioana Georgiana PoPa Teiusanu – IT Jessica Pieri

Il match deve ancora iniziare

RO Alexandra Cadantu – IT Lucrezia Stefanini

Il match deve ancora iniziare


COURT 3 . 11:00am at 10:00 AM (your time)
NO Ulrikke Eikeri – MX Ana Sofia Sanchez

WTA WTA Cluj Napoca
Eikeri U.
0
3
3
Sanchez A.
0
6
5
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HR Jana Fett – HR Tena Lukas

Il match deve ancora iniziare

BG Isabella Shinikova – AU Seone Mendez

Il match deve ancora iniziare

AR Paula Ormaechea – GR Valentini Grammatikopoulou

Il match deve ancora iniziare

ROU WTA 250 Cluj-Napoca – Tabellone Quali
(1) Panna Udvardy HUN vs Martina Di Giuseppe ITA
Ulrikke Eikeri NOR vs (12) Ana Sofia Sánchez MEX

(2) Anna Bondar HUN vs Aleksandra Krunic SRB
(WC) Miriam Bulgaru ROU vs (7) Daniela Seguel CHI

(3) Paula Ormaechea ARG vs Valentini Grammatikopoulou GRE
Alexandra Ignatik ROU vs (10) Lucrezia Stefanini ITA

(4) Jana Fett CRO vs Tena Lukas CRO
(WC) Vanessa Popa Teiusanu ROU vs (11) Jessica Pieri ITA

(5) Gabriela Talaba ROU vs (WC) Ilinca Amariei ROU
(WC) Alexandra Dulgheru ROU vs (8) Marie Benoit BEL

(6) Isabella Shinikova BUL vs Seone Mendez AUS
Katerina Stewart USA vs (9) Irina Fetecau ROU

2 commenti

Egbedi (Guest) 01-08-2021 11:02

Perche Cadantu?

 2
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Lupen (Guest) 01-08-2021 10:27

Ce la possono fare tutte e tre !!!

 1
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