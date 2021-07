ATP 500 Washington: Il Tabellone di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

ATP 500 Washington (USA) – Tabellone Qualificazione, cemento

(1) Uchiyama, Yasutaka vs (Alt) Eubanks, Christopher

(PR) Ito, Tatsuma vs (9) Ofner, Sebastian

(2) Broady, Liam vs (Alt) Torpegaard, Mikael

(Alt) Ebden, Matthew vs (10) Gomez, Emilio

(3/PR) Wolf, J.J. vs (WC) Blanch, Ulises

Fratangelo, Bjorn vs (11) Ymer, Elias

(4) Cressy, Maxime vs Mmoh, Michael

(WC) Karlovic, Ivo vs (7) Marchenko, Illya

(5) Donskoy, Evgeny vs (Alt) Purcell, Max

(WC) Fenty, Andrew vs (12) Krueger, Mitchell

(6) Gunneswaran, Prajnesh vs (WC) Saville, Luke

Soeda, Go vs (8) Jung, Jason

STADIUM COURT – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [WC] Andrew Fenty vs [12] Mitchell Krueger

2. [Alt] Matthew Ebden vs [10] Emilio Gomez

JOHN HARRIS COURT – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [5] Evgeny Donskoy vs [Alt] Max Purcell

2. [1] Yasutaka Uchiyama vs [Alt] Christopher Eubanks

3. [4] Maxime Cressy vs Michael Mmoh

4. [3/PR] J.J. Wolf vs [WC] Ulises Blanch

GRANDSTAND COURT – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [6] Prajnesh Gunneswaran vs [WC] Luke Saville

2. [2] Liam Broady vs [Alt] Mikael Torpegaard

3. Bjorn Fratangelo vs [11] Elias Ymer

4. [1] Luke Bambridge / Ken Skupski vs [WC] Nathaniel Lammons / Nicholas Monroe

COURT 4 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Go Soeda vs [8] Jason Jung

2. [PR] Tatsuma Ito vs [9] Sebastian Ofner

3. [WC] Ivo Karlovic vs [7] Illya Marchenko

4. Jonathan Erlich / Lloyd Harris vs [2] Benoit Paire / Jackson Withrow