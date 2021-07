Simona Halep ritorna in campo a Montreal “Ho lavorato duramente per prepararmi ai tornei estivi nordamericani”

La rumena Simona Halep ha preparato il WTA 1000 di Montréal come palcoscenico per il ritorno nel circuito, pochi giorni dopo il ritiro della numero 1 al mondo Ashleigh Barty dalla competizione. Due volte campionessa a Montréal nel 2016 e nel 2018, la Halep ha ricevuto una wild card per giocare in Canada, dopo essersi inizialmente non iscritta alla competizione.

Il torneo si svolgerà dal 9 al 15 agosto e sarà il primo della rumena dopo il WTA 1000 di Roma, giocato a maggio, quando si è infortunata al polpaccio.

“Non vedo davvero l’ora di tornare a Montreal per la prima volta da quando ho vinto il mio secondo titolo lì nel 2018 ” , ha detto Simona Halep, attualmente decima in classifica. “Ho lavorato duramente per prepararmi ai tornei estivi nordamericani e sono molto entusiasta di accettare questo invito. I tifosi a Montreal creano sempre una grande atmosfera”.