Al tennis con le padelle trionfano i “Virologi”

Spettacolo e divertimento ieri sera sui campi del Tennis Club Faenza, per il ritorno (dopo un anno d’assenza a causa del Covid) del torneo di tennis con le padelle. Ventidue squadre si sono affrontate in vari tabelloni, davanti ad un pubbico molto numeroso. Alla fine la vittoria assoluta è andata un po’ a sorpresa – ma forse quest’anno era destino così – ai “Virologi”, squadra formata da Lorenzo Liverani, Pietro Zoli, Giovanni Cicognani e Tommaso Tredozi, che nella finale hanno battuto i “Contadini”.

Terzo posto per la “Dark Polo Gang”, quarti i “Blackmen”. Nella categoria femminile successo per “Le Nuove C”, team composto da Matilde Greco, Sofia Regina, Sandy Mamini, Virginia Lodi e Alessia Ercolino, che nella finale rosa ha prevalso sulle “Bagnine Salvavita”. Nel tabellone “non open” vittoria invece per i “Mucconi”. Il premio per il miglior costume, ambito quanto la vittoria sportiva, è stato attribuito ai “Makeskif”, parodia dei Maneskin, squadra formata da Alessandro Buti, Davide Farina, Michelangelo Naldini e Andrea Cannella. Secondo posto per “Il circolo degli artisti”, terza posizione per “La casa ad cherta”.