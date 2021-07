Massú parla di Thiem: “Il recupero prosegue bene. I prossimi 5 anni saranno i suoi migliori”

Il cileno Nicolas Massú ha scritto la pagina più bella della sua carriera vincendo a sorpresa l’Oro Olimpico ad Atene 2004, sia in singolare che in doppio, record storico ancora imbattuto. Una cavalcata incredibile, che ha rivissuto in una bella intervista rilasciata al media iberico Puntodebreak. Oltre ai ricordi a 5 cerchi, Massú ha parlato del suo assistito Dominic Thiem, attualmente impegnato nella riabilitazione dopo il serio problema al polso. Secondo Nicolas, Dominic ha ancora molta fame di successi, tanto da affermare i prossimi 5 anni saranno i migliori della carriera dell’austriaco. Ecco alcuni passaggi dell’intervista.

“Le Olimpiadi? È stato un sogno che si è avverato, siamo riusciti a rappresentare il Cile nel migliore dei modi, tornare a casa con due medaglie è stato pazzesco. Ad oggi sono ancora l’unico uomo che ha vinto due medaglie d’oro negli stessi Giochi Olimpici, ho sempre sognato di lasciare il segno in questo sport e, fortunatamente, l’ho fatto”.

“Thiem sta procedendo con la sua guarigione, ogni giorno siamo in contatto e anche con i suoi medici. È stato sfortunato, giocava bene a Maiorca, motivato, lo abbiamo visto felice in campo… ma a volte succedono cose che non ti aspetti. Ora è il momento di procedere con molta calma, rispettando le scadenze. Il polso è una parte del corpo molto delicata, deve essere perfetta per tornare alla competizione, ci prenderemo il tempo che servirà, ma è indispensabile che stia al 100%, altrimenti corre il rischio di diventare un problema cronico. Ci sono ancora diverse settimane per sapere quando esattamente potrà tornare, ma tutto procede bene”.

Ricordano a Massú le parole sincere di Thiem, l’essersi sentito svuotato, al limite della depressione dopo aver vinto US Open e aver metabolizzato il successo e la fatica per arrivare a vincere finalmente uno Slam. Interessante la risposta del coach cileno: “Tutti gli atleti di vertice attraversano periodi come questo, che siano più o meno lunghi, che possano viverli prima o dopo. Ricordo mesi fa che tutti lo indicavano come il prossimo numero 1. Prima di vincere gli US Open, la domanda era quando avrebbe vinto il suo primo Grande Slam. Questo è lo sport, ti chiedono sempre le cose che vengono dopo, quando arrivi tra i primi 10 ti chiedono quando sarai tra i primi 5. Gli atleti devono adattarsi a queste pressioni, che sono normali, soprattutto a questi livelli. I bei momenti vanno presi con calma, con la stessa calma con la quale vanno affrontati i brutti momenti, questa è la chiave, si devono accettare i processi e i cambiamenti. Conosco perfettamente come lavora, la sua dedizione, so quanto sia una brava persona e so che tutto ciò che ha guadagnato è perché se lo è meritato, quindi sono sicuro che ha ancora grandi da realizzare e vivere”.

“Il migliore di sempre? Ognuno dei tre grandi di questa epoca ha la sua storia, tutti e tre hanno realizzato cose incredibili e hanno anche record diversi. Li metto sullo stesso piano, parlare di loro tre è parlare di un esempio di tutto, ognuno con la propria personalità. Che continuino a vincere a questa età aiuta tutti noi a capire qual è il percorso, a capire che dobbiamo ancora continuare a lavorare e ad allenarci quotidianamente per raggiungerli. Migliorano il livello del tennis ogni anno, stiamo vivendo una generazione spettacolare, sono i tre più grandi della storia. Personalmente preferisco che siano sempre in campo nei tornei che vince Dominic, perché questo significherà che è ad un grande livello”.

Sul futuro di Thiem, nonostante il momento difficile per i problemi fisici e mentali, Massú resta molto fiducioso: “Quando Dominic sta bene so che può battere chiunque, è ancora giovane ma ha già tanta esperienza. Sono fiducioso che i prossimi 5-6 anni possano essere i migliori della sua carriera. I momenti difficili sono quelli in cui diventi più forte”.

Marco Mazzoni