Giochi Olimpici Tokyo 2020: giovedì alle 4 del mattino il sorteggio dei tabelloni

TOKYO 2020 AL VIA

Mancano poco meno di quattro giorni all’inizio degli eventi tennistici ai Giochi Olimpici di Tokyo. Sabato 24 luglio, alle ore 4 italiane (le 11 in Giappone), cominceranno gli incontri sui campi dell’Ariake Tennis Park: il sorteggio dei tabelloni principali si terrà giovedì 22, nella notte italiana. Ai nastri di partenza, per la nostra Nazionale, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti, Sara Errani, Jasmine Paolini e Camila Giorgi.

PROGRAMMA DI GIOCO

SABATO 24 LUGLIO – Inizio ore 4 italiane (11 locali)

DOMENICA 25 LUGLIO – Inizio ore 4 italiane (11 locali)

LUNEDI’ 26 LUGLIO – Inizio ore 4 italiane (11 locali)

MARTEDI’ 27 LUGLIO – Inizio ore 4 italiane (11 locali)

MERCOLEDI’ 28 LUGLIO – Inizio ore 4 italiane (11 locali)

GIOVEDI’ 29 LUGLIO – Inizio ore 4 italiane (11 locali)

VENERDI’ 30 LUGLIO – Inizio ore 5 italiane (12 locali)

SABATO 31 LUGLIO – Inizio ore 5 italiane (12 locali)

DOMENICA 1 AGOSTO – Inizio ore 5 italiane (12 locali)

SORTEGGIO TABELLONI

I tabelloni di singolare e doppio saranno sorteggiati giovedì 22 luglio alle ore 11 locali, le 4 del mattino in Italia. Il tabellone di doppio misto sarà sorteggiato in una data successiva: l’entry list di specialità chiuderà il 27 luglio e nello stesso giorno saranno resi noti gli accoppiamenti di primo turno; al torneo parteciperanno 16 coppie (15 ammesse tramite il criterio del ranking combinato, la selezione del Giappone è ammessa di diritto in quanto nazione ospitante).

CHI SONO I CAMPIONI IN CARICA?

Singolare maschile: Andy Murray (GBR)

Singolare femminile: Monica Puig (PUR)

Doppio maschile: Marc Lopez/Rafael Nadal (ESP)

Doppio femminile: Ekaterina Makarova/Elena Vesnina (RUS)

Doppio misto: Bethanie Mattek-Sands/Jack Sock (USA)

CHI SONO I TENNISTI ITALIANI AL VIA?

Singolare maschile: Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti

Singolare femminile: Sara Errani, Jasmine Paolini, Camila Giorgi

Doppio maschile: Lorenzo Musetti/Lorenzo Sonego