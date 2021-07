Nessuno vuole andare a Tokyo? Anche Angelique Kerber finalista a Rio dà forfait

Angelique Kerber, ex numero uno del mondo e medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio 2016 – perse in finale contro Monica Puig – ha annunciato questo giovedì sui social media che non giocherà a Tokyo.

La 32enne tedesca, che recentemente è tornata in buona forma con il titolo a Bad Homburg e le semifinali a Wimbledon, ha preferito dare al suo corpo un periodo di riposo prima della stagione nordamericana, unendosi a una lunga lista di ritiri, che include nel circuito femminile nomi del calibro di Serena Williams, Sofia Kenin, Bianca Andreescu e Simona Halep.