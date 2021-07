Wimbledon: Daniil Medvedev si prende tutte le colpe per la sconfitta

Daniil Medvedev è stato sconfitto questo pomeriggio da Hubert Hurkacz negli ottavi di finale del torneo di Wimbledon dopo che ieri la partita era stata sospesa per pioggia. Medvedev non ha trovato scuse per il fatto che l’incontro non è finito nel campo in cui era iniziata.

“Quello che è successo, è successo. Abbiamo iniziato a giocare sul campo 2 e sapevamo che prima o poi avrebbe piovuto. Sapevamo già che l’incontro non sarebbe finito ieri. Sono andato in campo oggi e non ho giocato bene, non c’è molto altro da dire”, ha sottolineato, prima di dichiarare che questo risultato non potrà mai essere positivo. “Quando sei il numero due del mondo, essere eliminati a Wimbledon o in qualsiasi torneo del Grand Slam al quarto turno è un risultato davvero deludente”, ha sottolineato.

Medvedev è arrivato a Wimbledon con la possibilità di superare Novak Djokovic in cima alla classifica, ma il fatto che ciò non sia accaduto alla fine non dà molto fastidio al russo. “Non ho mai detto che era un obiettivo in questo torneo. La mia priorità non è vincere 21 Grand Slam o essere il numero uno al mondo per 37 settimane. Voglio semplicemente dare il mio meglio, lavorare molto duramente e cercare di vincere ogni partita che è possibile. Sapevo del numero uno del mondo ma avevo bisogno di vincere altre quattro partite a Wimbledon. Non l’ho fatto, nella mia testa quindi non c’era”, ha concluso.