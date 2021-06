Wimbledon: Andreas Seppi perde in tre set contro Denis Kudla. L’azzurro fuori al secondo turno

Come nelle ultime cinque apparizioni, la corsa di Andreas Seppi a Wimbledon, nel terzo Slam dell’anno, si ferma al secondo turno. Mercoledì il 37enne di Caldaro si è dovuto arrendere allo statunitense Denis Kudla, numero 114 del mondo, dopo un’ora e 32 minuti di gioco, in tre set con il punteggio di 6-2, 6-4, 6-2.

Seppi era reduce dalla bella vittoria all’esordio in quattro set contro il portoghese Joao Sousa (ATP 120). Oggi il tennista d’Oltradige, alla 126° presenza in uno Slam (record men italiano), ha affrontato Denis Kudla. Seppi ed il 28enne statunitense si sono già incrociati due volte in carriera. Al primo scontro diretto, nel 2016 agli Australian Open, si è affermato l’azzurro senza problemi, due anni dopo Kudla si è preso la rivincita, battendo Seppi nel Masters 1000 di Parigi in tre set. Kudla a Wimbledon ha disputato le qualificazioni e prima di oggi aveva già vinto quattro incontri sull’erba londinese. Lunedì al primo turno del main draw Kudla ha superato lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (ATP 35), dopo essere stato sotto 0-2 nei set. A Seppi serviva dunque una grande prestazione.

L’inizio dell’altoatesino è tutt’altro che positivo. Kudla strappa due volte il turno di battuta ed allunga immediatamente sul 3-0. Dopo soli 26 minuti di gioco lo statunitense si aggiudica il primo set per 6-2. Anche nella seconda frazione di gioco Seppi subisce nel quinto gioco il break del 3-2. Poco dopo il numero 90 del mondo chiede un “medical timeout” per un problemino alla schiena, dopo un paio di minuti si continua. Seppi però non riesce a piazzare il rebreak, consentendo a Kudla di conquistare anche il secondo set per 6-4. Lo statunitense sbaglia quasi niente e anche nel terzo parziale conquista il break che vale l’allungo del 3-1. Seppi cerca disperatamente di rientrare nel match, ma poi incassa un altro break per il 4-1. Dall’altra parte Kudla non concede più nulla e dopo poco più di un’ora e mezza di gioco si impone per 6-2. Piccola consolazione per Seppi: per aver raggiunto il secondo turno, riceve 87.500 euro di montepremi e 45 punti ATP.