Wimbledon: Nick Kyrgios e la sua vittoria su Humbert: «Non male per un giocatore part-time» e poi prima di entrare in campo “Vorrei solo una birra” (Video)

Nick Kyrgios è tornato alla competizione questa settimana per la prima volta dall’Australian Open per competere nel torneo di Wimbledon ed ha ottenuto una fantastica vittoria al primo turno contro il francese Ugo Humbert, numero 25 ATP e recentemente campione dell’ATP 500 di Halle. Il 26enne australiano non ha nascosto quanto fosse orgoglioso del trionfo.

“Non male per un giocatore part-time. Era chiaramente il favorito. È un ragazzo eccezionale e ha giocato una settimana fantastica ad Halle. Sono molto felice. Mi piace molto questo torneo ed è stato facile prendere la decisione di giocarci. Ora cercherò di riprendermi e prepararmi per il mio prossimo incontro (Nb sfiderà Mager). L’atmosfera che ho vissuto in questo incontro è stata una delle migliori della mia carriera”, ha confessato il tennista aussie.

Prima di iniziare il quinto set di oggi Nick ha parlato pochi minuti prima di entrare in campo: “L’unica cosa che ho da dire e che non vedo l’ora che la partita sia finita.

Sono molto stanco. Ora vorrei solo una birra. Sarebbe bello andarla a bere al “Dog Fox” ma troverei li la metà dei giornalisti.”.