Wimbledon – Qualificazioni Italiani: Gaio al turno decisivo. Out Marcora. Fuori tutte le azzurre

Federico Gaio è approdato al turno decisivo delle qualificazioni maschili di Wimbledon, terzo Slam della stagione (che torna dopo due anni dopo la cancellazione del 2020 a causa della pandemia), in corso sui prati di Roehampton, a Londra.

Il 29enne di Faenza, numero 142 del ranking e 25 del seeding delle “quali”, ha battuto in rimonta per 36 62 63 il russo Roman Safiullin, n.156 ATP: ultimo ostacolo per lui lo statunitense Denis Kudla, n.118 ATP e sesta testa di serie, che all’esordio ha eliminato Andrea Pellegrino.

Esce al secondo turno, invece, Roberto Marcora.

Per quanto riguarda invece le qualificazioni femminili tutte fuori al primo turno le 4 azzurre in gara. La sconfitta più bruciante è quella di Sara Errani, terza testa di serie delle “quali”, che superata in rimonta per 36 76(2) 61 dall’australiana Storm Sanders dopo aver fallito un match-point nel decimo gioco del secondo set.

Subito fuori pure Giulia Gatto-Monticone, sconfitta per 63 60 dall’altra aussie Arina Rodionova, e Jessica Pieri (entrata in extremis in tabellone come “altermate dopo il forfait dell’ungherese Timea Babos), battuta 64 26 60 dall’austriaca Barbara Haas .

Semaforo rosso anche per Martina Di Giuseppe, che nella prosecuzione del suo match di primo turno contro la polacca Katarzyna Kawa, 25esima testa di serie (interrotto martedì sera per oscurità sul punteggio 3-3 nel set decisivo), ha ceduto 62 46 64.

