ATP Eastbourne: Esordio ok per Seppi, battuto Nishioka

Andreas Seppi ha raggiunto gli ottavi di finale dell’ATP 250 di Eastbourne. Martedì sera il 37enne caldarese, entrato nel main draw come lucky loser, ha eliminato al primo turno il giapponese Yoshihito Nishioka (ATP 57) in due set con il punteggio di 7-6(5), 6-1.

L’azzurro doveva scendere in campo già ieri, ma tutto il programma è stato rinviato a martedì a causa della pioggia. Oggi Seppi ha festeggiato il suo debutto nel tabellone principale. Per Seppi il torneo di Eastbourne è uno dei suoi preferiti. L’altoatesino nel 2011 si è aggiudicato qui il torneo, imponendosi in finale sul serbo Janko Tipsarevic e festeggiando così uno dei suoi tre titoli ATP. Inoltre, l’anno dopo ha perso la finale contro Andy Roddick, mentre in altre tre occasioni ha raggiunto la semifinale. Seppi partecipa per l’11° volta al torneo di Eastbourne.

Seppi, numero 95 del ranking, è stato eliminato domenica al secondo turno delle qualificazioni da Mikhail Kukushkin, poi però è stato ripescato in tabellone come “lucky loser”. La stella altoatesina ha sfidato all’esordio il giapponese Yoshihito Nishioka. Seppi ed il numero 57 del mondo si sono affrontati due volte in carriera. Nel 2019 nelle qualificazioni del Masters 1000 di Parigi il giapponese si è affermato in tre set, l’anno prima Seppi si è imposto agli Australian Open, sempre in tre set.

Oggi Seppi ha confermato il suo grande feeling sull’erba. Nel primo set il tennista caldarese scappa sul 5-2 e nel gioco successivo spreca addirittura un set point per il possibile 6-2. Nishioka non si arrende, accorcia sul 5-3 e subito dopo piazza il rebreak del 5-4. Poi sia il giapponese che Seppi confermare il proprio servizio fino al 6-6 pari. Nel tiebreak l’altoatesino dimostra tutta la sua esperienza, si porta sul 4-0 e dopo 57 minuti chiude i giochi sul 7-5. Nishioka non si riprende da questo colpo. Seppi domina la seconda frazione di gioco, strappa ben quattro volte il servizio al giapponese e dopo un’ora e mezza di gioco trasforma il suo secondo match point per il 6-1 finale.

Una grande prova di Seppi, che negli ottavi di finale se la vedrà domani, mercoledì con il finlandese Emil Ruusuvuori. L’altoatesino ed il numero 79 del mondo non si sono mai affrontati in carriera. Il 22enne scandinavo è un ottimo giocatore. Infatti, al primo turno ha superato la testa di serie numero 7 spagnola Albert Ramos-Vinolas (ATP 40) in due set per 6-4, 6-3.

ATP ATP Eastbourne Seppi A. Seppi A. 7 6 Nishioka Y. Nishioka Y. 6 1 Vincitore: Seppi A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Nishioka Y. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-1 → 6-1 Seppi A. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Nishioka Y. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Seppi A. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Nishioka Y. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Seppi A. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Nishioka Y. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 Nishioka Y. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Seppi A. 15-0 30-0 5-5 → 6-5 Nishioka Y. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Seppi A. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 Nishioka Y. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Seppi A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Nishioka Y. 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Seppi A. 0-15 0-30 15-30 3-1 → 3-2 Nishioka Y. 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Seppi A. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 Nishioka Y. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Seppi A. 30-0 40-0 0-0 → 1-0

1 Aces 03 Double Faults 249% (30/61) 1st Serve 69% (59/85)63% (19/30) 1st Serve Points Won 47% (28/59)52% (16/31) 2nd Serve Points Won 38% (10/26)43% (3/7) Break Points Saved 46% (6/13)9 Service Games Played 1053% (31/59) 1st Serve Return Points Won 37% (11/30)62% (16/26) 2nd Serve Return Points Won 48% (15/31)54% (7/13) Break Points Converted 57% (4/7)10 Return Games Played 957% (35/61) Service Points Won 45% (38/85)55% (47/85) Return Points Won 43% (26/61)56% (82/146) Total Points Won 44% (64/146)