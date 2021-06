Andrea Basso, da Cilic… al Città dei Mille

Scatta con le qualificazioni la quinta edizione del torneo ITF di Bergamo. Il tabellone “cadetto” comprende 23 italiani ed è guidato da Andrea Basso, che due anni fa centrò il main draw agli Internazionali d’Italia. L’ultimo invito è andato al bergamasco Samuel Vincent Ruggeri.

Ci sono ben 23 italiani nelle qualificazioni del Trofeo AZIMUT (15.000$, terra battuta), l’evento che riporta il tennis professionistico a Bergamo. Nel tardo pomeriggio di domenica, il supervisor ITF Guido Pezzella ha sorteggiato un tabellone decisamente interessante, guidato da un giocatore che soltanto due anni fa ha giocato nel tabellone principale agli Internazionali BNL d’Italia. Oggi il genovese Andrea Basso è n.627 ATP, ma nel maggio 2019 ha vissuto il suo momento di gloria, battendo nientemeno che Jannik Sinner nella finale del torneo di pre-qualificazione, che metteva in palio il main draw del più importante torneo italiano. Un ricordo fantastico per Basso, ancora oggi il più bello della sua carriera. La sua corsa si interruppe contro Marin Cilic. Non troverà avversari così noti al TC Città dei Mille, ma già al primo turno dovrà stare attento contro il giovane Lorenzo Rottoli, classe 2002 e ragazzo decisamente interessante. Basso-Rottoli sarà certamente il match-clou del primo turno delle qualificazioni, che si snoderanno tra lunedì e martedì.

LAVAGNO PER IL TRIS, NARDI PER IL BIS

Diversi altri giocatori da seguire. Per esempio, Edoardo Lavagno è chiamato a confermare l’ottimo momento di forma che gli ha visto vincere due tornei consecutivi nelle ultime settimane, in Kazakhstan. Da seguire anche il match tra lo svizzero Remy Bertola e l’abruzzese Gianluca Di Nicola, attuale n.810 ATP ma con un passato in 522esima posizione, al primo impegno internazionale dopo oltre un anno e mezzo. In gara anche Federico Arnaboldi, cugino di Andrea, accreditato dell’ottava testa di serie. Il tabellone principale scatterà martedì 22 giugno e tra i giocatori più attesi c’è il giovanissimo Luca Nardi, classe 2003, che in queste ore ha vinto il torneo ITF organizzato dal Park Genova. Vista la qualità del tennis espresso in Liguria, si presenterà al Città dei Mille con l’obiettivo di centrare il bis. Nel frattempo è stata assegnata l’ultima wild card per il tabellone principale: l’invito è andato a Samuel Vincent Ruggeri (classe 2002). Pur allenandosi a Crema, è bergamasco ed è reduce da una buonissima carriera junior, in cui è stato numero 40 del mondo e ha avuto la possibilità di giocare nel tabellone principale di Us Open, Australian Open e Roland Garros. Oggi è numero 1350 ATP.

Tabellone Quali

[1] Andrea Basso vs Lorenzo Rottoli

Lorenzo Claverie vs [14] Wishaya Trongcharoenchaikul

[2] Davide Galoppini vs Marco Brugnerotto

Matteo Lugari vs [15] Ignacio Monzon

[3] Alexander Weis vs Marcello Serafini

Federico Iannaccone vs [9] Quentin Folliot

[4] Pietro Rondoni vs Jaimee Floyd Angele

Andrea Guerrieri vs [11] Francesco Vilardo

[5] Omar Giacalone vs Luigi Sorrentino

Nicolo Turchetti vs [10] Ronan Joncour

[6] Edoardo Lavagno vs Gabriele Piraino

[7] Simone Roncalli vs Juan Bautista Otegui

Gianluca Di nicola vs [12] Remy Bertola

[8] Federico Arnaboldi vs Marco Miceli

Matvey Minin vs [16] Kirill Kivattsev