Challenger Forlì, Nottingham 2, Aix-en-Provence, Prostejov, Almaty 2: I risultati completi con il dettaglio del Day 6 (LIVE)

CHALLENGER Forli (Italia) – Finali, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [1] Sergio Galdos/ Orlando Luzvs Pedro Cachin/ Camilo Ugo Carabelli

2. [8] Quentin Halys vs Mats Moraing (non prima ore: 17:30)



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Nottingham 2 (Regno Unito) – Quarti di Finale e Semifinali , erba

Centre Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Kamil Majchrzak vs Denis Kudla



Il match deve ancora iniziare

2. [1] Richard Gasquet vs [Q] Alex Bolt



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Richard Gasquet OR [Q] Alex Bolt vs Mackenzie McDonald OR [WC] Anton Matusevich



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Benjamin Bonzi vs Damir Dzumhur



Il match deve ancora iniziare

2. Mackenzie McDonald vs [WC] Anton Matusevich



Il match deve ancora iniziare

3. Kamil Majchrzak OR Denis Kudla vs Benjamin Bonzi OR Damir Dzumhur



Il match deve ancora iniziare

4. [4] Benjamin Bonzi / Antoine Hoang vs [3] Marc Polmans / Matt Reid



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Aix en Provence (Francia) – Semifinali, terra battuta

COURT CENTRAL CEPAC – Ora italiana: 13:30 (ora locale: 1:30 pm)

1. Manuel Guinard vs Elias Ymer



Il match deve ancora iniziare

2. [6] Carlos Taberner vs [WC] Kyrian Jacquet



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs [3] Robert Galloway / Alex Lawson



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Almaty 2 (Kazakistan) – Finali, terra battuta

CH CH Almaty 2 Denolly C. / Menendez-Maceiras A. 1 4 Manafov V. / Sachko V. 6 6 Vincitore: Manafov V. / Sachko V.

1. [3] Corentin Denolly/ Adrian Menendez-Maceirasvs Vladyslav Manafov/ Vitaliy Sachko

2. Marcelo Tomas Barrios Vera vs [Q] Jesper De Jong (non prima ore: 10:30)



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Prostejov (Repubblica Ceca) – Finale , terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. Alex Molcanvs [4] Federico Coria