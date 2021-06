Roland Garros: Il programma completo di Martedì 08 Giugno 2021

Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00

Tamara Zidansek vs Paula Badosa

Elena Rybakina vs Anastasia Pavlyuchenkova

Alexander Zverev vs Alejandro Davidovich fokina (non prima ore 16)

Stefanos Tsitsipas vs Daniil Medvedev (non prima ore 21)

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

Horia Tecau / Kevin Krawietz vs Robert Farah / Juan Sebastian Cabal

Nicolas Mahut / Pierre-Hugues Herbert vs Nikola Cacic / Tomislav Brkic

Juan Sebastian Cabal / Giuliana Olmos vs Joe Salisbury / Desirae Krawczyk

Court Simonne-Mathieu – Ore: 12:00

Kristyna Pliskova / Karolina Pliskova vs Katerina Siniakova / Barbora Krejcikova

Iga Swiatek / Bethanie Mattek-sands vs Andreja Klepac / Darija Jurak

Wesley Koolhof vs Demi Schuurs

Court 14 – Ore: 11:00

Ane Mintegi del olmo vs Natalia Szabanin

Arthur Fils vs Joao Victor Couto Loureiro

Pedro Boscardin dias vs Hamad Medjedovic

Petr Nesterov / Viacheslav Bielinskyi vs Joao Victor Couto Loureiro / Bruno Kuzuhara

Court 7 – Ore: 11:00

Viacheslav Bielinskyi vs Thibault Verdier

Daniel Rincon vs Robin Bertrand

Thibault Verdier / Charlelie Cosnet vs Mili Poljicak / Matthew William Donald

Adam Jurajda / Mans Dahlberg vs Philip Sekulic / Robin Bertrand

Court 6 – Ore: 11:00

Polina Iatcenko vs Matilda Mutavdzic

Chak Lam Coleman Wong vs Maks Kasnikowski

Sabina Zeynalova / Polina Iatcenko vs Lucie Nguyen tan / Anaelle Leclercq

Antoine Ghibaudo / Gabriel Debru vs Aleksander Orlikowski / Maks Kasnikowski

Court 8 – Ore: 11:00

Maria Bondarenko vs Linda Noskova

Kristina Dmitruk vs Ashlyn Krueger

Hanne Vandewinkel / Nikol Rivkin vs Linda Noskova / Victoria Jimenez kasintseva

Amarissa Kiara Toth / Maria Bondarenko vs Lola Radivojevic / Anastasiia Gureva

Court 9 – Ore: 11:00

Mili Poljicak vs Bruno Kuzuhara

Leo Borg vs Max Hans Rehberg

Priska Nugroho / Erika Andreeva vs Laia Petretic / Julia Garcia

German Samofalov / Martin Katz vs Max Hans Rehberg / Mika Lipp

Court 10 – Ore: 11:00

Mara Guth vs Johanne Christine Svendsen

Elvina Kalieva / Reese Brantmeier vs Polina Kudermetova / Linda Fruhvirtova

Court 11 – Ore: 11:00

Diana Shnaider vs Clervie Ngounoue

Victor Lilov vs Luca Nardi

Aliona Falei / Tatiana Barkova vs Ane Mintegi del olmo / Chelsea Fontenel

Court 12 – Ore: 11:00

Barbora Palicova vs Oksana Selekhmeteva

Loan Lestir / Arthur Gea vs Juncheng Shang / Jack Anthrop

Mathilde Ngijol-carre / Qavia Lopez vs Annabelle Xu / Barbora Palicova

Jack Pinnington jones / Mark Lajal vs Abedallah Shelbayh / Daniel Rincon

Court 13 – Ore: 11:00

Aliona Falei vs Darja Vidmanova

Luca Van assche / Sean Cuenin vs Igor Kudriashov / Alvaro Guillen meza

Solana Sierra / Oceane Babel vs Valencia Xu / Mei Hasegawa