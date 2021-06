Roland Garros: I risultati completi del Day 9. Esce di scena Sofia Kenin

Non c’è pace per le teste di serie nel tabellone femminile del Roland Garros. Sofia Kenin (WTA 5), la più alta rimasta in corsa, è infatti stata eliminata dal torneo dalla greca Maria Sakkari (18), impostasi con un secco 6-1 6-3. La 25enne di Atene ha chiuso dopo poco più di un’ora dominando dal principio alla fine il confronto.

Sono state molto rapide a conquistare per la prima volta i quarti di un Grande Slam, dove si sfideranno, Coco Gauff (25) e Barbora Krejcikova (33). La 17enne statunitense ha impiegato 55′ per eliminare la tunisina Ons Jabeur (26) per 6-3 6-1. La ceca dal canto suo in 1h10′ ha mandato a casa l’altra americana Sloane Stephens (59) per 6-2 6-0.

Roland Garros – Ottavi di Finale

Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00

Ons Jabeur vs Coco Gauff



Novak Djokovic vs Lorenzo Musetti



Rafael Nadal vs Jannik Sinner (non prima delle ore 16)



Marta Kostyuk vs Iga Swiatek (non prima delle ore 21)



Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

Sloane Stephens vs Barbora Krejcikova



Diego Schwartzman vs Jan-Lennard Struff



Sofia Kenin vs Maria Sakkari



Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00

Giuliana Olmos / Sharon Fichman vs Shelby Rogers / Petra Martic



Elena Rybakina / Anastasia Pavlyuchenkova vs Demi Schuurs / Nicole Melichar



Filip Polasek / Barbora Krejcikova vs Juan Sebastian Cabal / Giuliana Olmos



Tim Puetz / Hugo Nys vs Andrey Golubev / Alexander Bublik



Court 14 – Ore: 11:00

Max Westphal vs Leo Borg



Andreja Klepac / Darija Jurak vs Latisha Chan / Hao-Ching Chan



Pedro Martinez / Pablo Andujar vs Franko Skugor / Rohan Bopanna



Aslan Karatsev / Elena Vesnina vs Rajeev Ram / Nicole Melichar