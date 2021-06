Yana Sizikova arrestata a Roland Garros per aver alterato un match del 2020 e favorito le scommesse

Clamorosa vicenda giudiziaria a Roland Garros. Il quotidiano francese Le Parisien riporta che ieri sera la tennista russa Yana Sizikova è stata arrestata all’interno dell’impianto di Roland Garros con l’accusa di truffa e corruzione sportiva in una vicenda di scommesse. La tennista, posizionata al n.101 del ranking di doppio, sarebbe sotto la lente delle autorità francesi dallo scorso ottobre, quando all’edizione 2020 di Roland Garros avrebbe alterato l’esito di una partita che la vedeva in campo per favorire un gruppo di scommettitori legato alla malavita.

In particolare, sarebbe finito sotto la lente degli investigatori il suo match di primo turno a Parigi 2020: in coppia con l’americana Brengle, fu sconfitta (7-6 6-4) dalla coppia rumena Tig Mitu; ma più della sconfitta stessa, ad alimentare i sospetti fu l’anomala impennata di scommesse “live” in una fase del set in cui la russa commise molti errori (doppi falli, ecc). Un giro di soldi totalmente sproporzionato per il tipo di incontro, movimenti che furono segnalati alle autorità e che hanno dato il via all’indagine. Sembra che la Brangle non sia toccata dall’indagine.

Ieri sera Sizikova aveva da poco perso il suo match (in coppia con Ekaterina Alexandrova) contro la coppia Ajla Tomljanovic – Storm Sanders, quando gli agenti sono entrati nell’impianto e l’hanno arrestata, sembra in modo abbastanza rocambolesco da quanto riporta il quotidiano francese.

