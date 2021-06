Roland Garros: Fabio Fognini avanza al terzo turno . Battuto in tre set Marton Fucsovics

Fabio Fognini senza particolari problemi approda al terzo turno del Roland Garros.

L’azzurro ha sconfitto questo pomeriggio al secondo turno Marton Fucsovics classe 1992 e n.44 ATP con il risultato di 76 (6) 61 62 in 2 ore e 16 minuti di partita.

Al terzo turno Fabio Fognini affronterà Federico Delbonis classe 1990 e n.51 ATP.

Nel primo set Fabio sotto per 2 a 4 recuperava il break nel settimo gioco con Marton che mancava, dal 40-15, due palle per il 5 a 2.

Si andava al tiebreak e qui Fognini avanti per 3 a 0, subiva il recupero del magiaro che impattava sul 3 pari.

L’azzurro però dopo aver mancato una palla set sul 6 a 5, al secondo tentativo e con un servizio vincente sulla palla set conquistava la frazione per 8 punti a 6.

Nel secondo set il ligure si portava sul 5 a 0, grazie ai break nel secondo e quarto gioco e dopo aver annullato sul 2 a 0 ben 4 palle per il controbreak.

Sul 5 a 1 l’azzurro teneva a 15 la battuta e portava a casa la frazione per 6 a 1 con un diritto in avanzamento vincente sulla palla set.

Nel terzo set Fognini brekkava il magiaro nel primo game (a 15 con un passante lungo di Fucsovics sulla palla break) e poi nel quinto game (a 30 con una risposta carica e angolata di dritto, che costringeva l’ungherese all’errore di rovescio) ed era doppio break e 4 a 1.

Sul 5 a 2 l’azzurro teneva a 30 il turno di battuta (errore di diritto del magiaro sulla palla match) con Fabio che chiudeva la partita per 6 a 2.