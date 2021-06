Roland Garros: Andreas Seppi elimina Felix Auger Aliassime testa di serie n.20. Male Salvatore Caruso

Martedì pomeriggio Andreas Seppi ha conquistato il biglietto per il secondo turno dei French Open di Parigi, secondo Grand Slam della stagione. Il 37enne di Caldaro ha superato all’esordio il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 21 del ranking ATP, in quattro set con il punteggio di 6-3, 7-6(8), 4-6, 6-4.

L’azzurro ferma dunque la sua striscia negativa sulla terra rossa. L’ultimo successo sulla terra battuta è risalito oltre tre anni fa, il 23 maggio 2018, quando si è imposto a Ginevra sullo spagnolo Bernabe Zapata Miralles. Oggi è ritornato al successo, dopo 12 sconfitte consecutive. Seppi disputa a Parigi il suo 64° Slam in carriera, il 63° di fila. Da Wimbledon 2005 l’altoatesino ha giocato tutti gli Slam. Per Seppi è la 16° partecipazione al torneo francese. Il suo miglior risultato a Parigi rimane il quarto turno ottenuto nel 2012, quando si è dovuto arrendere solo al quinto set al serbo Novak Djokovic, al termine di una battaglia di oltre quattro ore.

Seppi non è certo stato fortunato nel sorteggio. Infatti, al primo turno ha pescato il 20enne canadese Felix Auger-Aliassime (ATP 21), che lo precede di ben 77 posizioni nelle classifiche mondiali. Oggi si sono affrontati per la prima volta in carriera. Seppi, partito da grande outsider, inizia nel migliore dei modi e con un break si porta subito sul 3-2. Nel gioco successivo l’altoatesino è costretto ad annullare due palle break ad Auger-Aliassime, ma riesce comunque a confermare il suo servizio. Dopo 39 minuti di gioco l’allievo di Max Sartori chiude il primo set, con un altro break, sul 6-3. Una grandissima prestazione di Seppi.

Il tennista italiano non rallenta i ritmi e nell’ottavo game del secondo parziale spreca due palle del possibile 5-3. Poco dopo, sempre su servizio del canadese, Seppi non riesce a sfruttare tre set point. Auger-Aliassime pareggia sul 5-5 e nel gioco successivo si crea tre palle break, ma Seppi è bravo a cancellarle e va sul 6-5. Poi anche il canadese conferma il servizio, si va al tiebreak. Tiebreak nel quale Auger-Aliassime scappa subito sul 5-2 e 6-5, ma Seppi non molla, dimostra tutta la sua esperienza e si porta sul 7-6. Seppi spreca un altro set point, poi sull’8-7 un altro, ma subito dopo vince il tiebreak meritatamente per 10-8.

Nel terzo parziale Seppi piazza immediatamente il break del 2-1. Il numero 98 del mondo non sbaglia quasi niente, anche se sul 4-2 non riesce a sfruttare due palle break del possibile 5-2. Dall’altra parte Auger-Aliassime conquista invece il suo primo break della partita che vale il 4-4 pari. Il canadese allunga sul 5-4 e poi toglie il servizio a zero a Seppi. Un calo improvviso del caldarese, che prima è stato ad un passo dalla vittoria. Si va così al quarto set.

Seppi non subisce il colpo e piazza subito il break del 3-2, poi si porta sul 4-2. Nel decimo gioco l’altoatesino annulla due palle break e poi, dopo tre ore e mezza di gioco, si impone con il primo match point sul 6-4 finale.

Un’ottima prova di Seppi, che al secondo turno affronterà il vincente dell’incontro tra Kevin Anderson (ATP 100) e Soonwoo Kwon (ATP 91). Seppi vanta un bilancio di 0-2 contro il sudafricano, ex numero 5 del mondo, mentre ha perso l’unico precedente contro Kwon l’anno scorso a Cincinnati.

GS Roland Garros Andreas Seppi Andreas Seppi 6 7 4 6 Felix Auger-aliassime [20] Felix Auger-aliassime [20] 3 6 6 4 Vincitore: Andreas Seppi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 Andreas Seppi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Felix Auger-aliassime 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Andreas Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Felix Auger-aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 Andreas Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Felix Auger-aliassime 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Andreas Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Felix Auger-aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Andreas Seppi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Felix Auger-aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Andreas Seppi 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 Felix Auger-aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Andreas Seppi 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Felix Auger-aliassime 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Andreas Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Felix Auger-aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Andreas Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Felix Auger-aliassime 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Andreas Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Felix Auger-aliassime 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 8*-8 9-8* 6-6 → 7-6 Felix Auger-aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Andreas Seppi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Felix Auger-aliassime 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Andreas Seppi 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Felix Auger-aliassime 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Andreas Seppi 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Felix Auger-aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Andreas Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Felix Auger-aliassime 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Andreas Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Felix Auger-aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Andreas Seppi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Felix Auger-aliassime 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 Andreas Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Felix Auger-aliassime 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Andreas Seppi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Felix Auger-aliassime 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Andreas Seppi 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Felix Auger-aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Andreas Seppi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Felix Auger-aliassime 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Fuori Salvatore Caruso, n.82 ATP, battuto 64 36 76(4) 62, dopo quasi tre ore e mezza di lotta, dall’altro australiano James Duckworth, n.101 del ranking, che si è anche preso la rivincita per la sconfitta rimediata dal siciliano all’esordio degli Us Open dello scorso anno.