Roland Garros: Parlano Sinner, Musetti, Medvedev e Roger Federer (Video con le partite di oggi degli italiani)

Jannik Sinner : “E’ stata dura ovviamente, giocare contro Pierre. Sono partito bene, poi nel secondo e terzo set ha servito molto bene lui. Ho fatto fatica a capire come rispondere, se stare vicino al campo o se rimanere dietro. Poi ad un certo punto ho gestito la situazione abbastanza bene, mi pare. Abbiamo giocato cinque set, ma non è stata una partita lunghissima. Non c’era tanto ritmo. Penso che oggi non sia stata una partita facile per me e quindi sono molto felice”.

“In quel momento ho cercato di restare lì, di fargli giocare qualche palla in più. Poi sono stato fortunato quando sul 15-40 anni, ha risposto bene e io in qualche modo sono arrivato alla palla e ho alzato ma lui non ha “smecciato”. Lì ho avuto fortuna. Qualche votla ci vuole anche quella”. Penso che comunque la chiave sia stata cercare di rimanere lì mentalmente. Alla fine posso essere orgoglioso di come è andata”.

Onestamente non ho avuto occasione di giocare tante sessioni notturne. Sono un giovane giocatore. Per me la seconda volta qui, Roland Garros. Quindi penso che sia meglio chiedere ad altri giocatori, ad essere onesti. Sotto un certo aspetto è fantastico giocare la sera, con i riflettori. D’altra parte non c’è il pubblico al momento, il che rende le cose un po’ difficili.

Mi piace giocari sui i campi in duri indoor, ad essere onesti, perché penso che si trovino condizioni di gioco più stabili, con meno sorprese. Quando se giochi all’aperto, puoi trovare il vento, ci possono essere condizioni di sole e di luce particolari. Le cose possono cambiare durante il match. Può venire brutto tempo.

Dunque preferisco giocare al chiuso, anche se penso di penso di potermi esprimere bene ogni superficie. Ho ancora tanto da imparere sulla terra battuta che penso che mi aiuti a provare altre molte cose, a volte a servire in modi diversi o anche a giocare dalla linea di fondo cercando di mescolare un po’. Sull’erba non ho molta esperienza, a dire il vero. Però sono molto eccitato all’idea di giocare la mia prima vera stagione su quyei campi. Sì, ho giocato le qualificazioni a Wimbledon. Ho giocato una volta ad Halle. Ho giocato a ‘s-Hertogenbosch, tutto qui. Penso sull’erba devo ancora capire come si gioca.

Ovviamente quando sei in un altro quinto set, non pensi a quanti ne hai persi o quanti ne hai vinti. Vuoi solo vincere oggi. Sapevo di aver perso 7-6 al quinto contro Khachanov negli Stati Uniti, poi 6-4 al quinto con Shapovalov in Australia quest’anno. Qui oggi ho solo provato in qualche modo a fare il mio gioco e sono contento di aver concluso bene la partita, di aver servito bene per chiudere nel game decisivo. Ho cercato anche di partire forte al quinto set, di fare subito break. Penso che sia stata la chiave oggi. Poi ho cercato di servire al meglio, cosa che in alcune partite mi è riuscito e in altre no. Ogni partita è diversa dalle altre. Oggi è andata bene. Sono felice della mia prima vittoria al quinto”.

Lorenzo Musetti : “Ho vinto uno dei miei migliori tie-break. Ho colpito molto bene la palla fin dal primo punto, ho dovuto gestire il vento che era fastidioso. Sono entrato in campo per vincere, avevo chiaro le idee su cosa fare. David ha dato fastidio nella risposta, ma nello scambio ero padrone del gioco, mi sentivo bene in campo. Non tutti i giorni mi sento così, non tutti i giorni riesco ad avere questo focus in campo, oggi non ho detto una parola, ed è raro per me. Sto migliorando, sono contento di aver giocato una partita così.”

Con Nishioka c’eravamo allenati insieme nel 2017 a Montecarlo, poi l’ho rivisto quest’anno a Barcellona e si ricordava di me. Ci siamo sentiti e mi aveva detto che sperava di incontrarmi al secondo turno, ma sarà pronto anche per Nishioka”.

Roger Federer : “Mi sono sentito decisamente meglio in campo, rispetto al match che avevo perso a Ginevra. Certo, Istomin è un avversario molto diverso da Andujar, avevo più opzioni con cui poter fare il punto. Ma dal canto mio ho cercato di prendere più tempo tra un punto e l’altro, di entrare nel ritmo corretto della partita, mentre a Ginevra la sensazione che avevo era di andare troppo di corsa, senza riuscire a gestire al meglio la situazione. Tecnicamente, devo migliorare la risposta, che curiosamente su terra mi crea maggiori problemi che altrove. Si potrebbe pensare che sulla terra hai più tempo per rispondere, dunque che ci siano meno difficoltà. Invece per me non è così: sul duro e sull’erba la colpisco bloccando, qui devo ‘giocarla’, devo fare qualcosa in più.

Onestamente non so dire a che punto sono della mia condizione. Non so nemmeno chi affronterò al prossimo turno. Sono contento di come ho giocato, ma sono ancora più contento di aver ritrovato il mio mondo, di vedere la gente dell’ambiente, di fare ciò che ero abituato a fare. Purtroppo la mia famiglia non è con me, e credo non sarà con me nemmeno a Wimbledon. La vittoria di Andujar su Thiem? Non mi ha dato particolare fiducia, riguardo al mio match con Andujar. Non puoi mai fare paragoni di quel tipo. La partita che quest’anno mi ha dato coraggio è stata quella vinta con Evans a Doha. Non ho visto molto del match tra Andujar e Thiem, ma chiaramente questo non è il Thiem che conosciamo. È solo questione di tempo, poi tornerà a essere il campione che è”.

Daniil Medvedev : “Non è tanto della vittoria che sono contento, quanto del livello che ho espresso. Come dicevo prima del torneo, sapevo di essere in crescita, e l’ho dimostrato battendo un avversario molto pericoloso. La cosa più bella è che in allenamento gioco ancora meglio, dunque so di avere margini di crescita”.

Aver avuto il covid non è stato facile, ora posso dire di aver recuperato al cento per cento, ma nelle scorse settimane ancora non era così. Sono stato cinque-sei settimane ancora sentendone gli effetti: per dieci giorni non mi sono praticamente alzato dal divano, poi ho ricominciato a lavorare ma facevo molta fatica. Qui a Parigi, finalmente, mi sento bene e ho ritrovato sensazioni positive. In particolare mi trovo bene con queste palline, che riesco a gestire meglio di altre. Non dico che altrove fossero peggiori o migliori, dico solo che non erano l’ideale per me”.

