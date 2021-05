Roland Garros: Sinner salva un match point e supera Herbert al quinto. Prestazione altalenante di Jannik, che trova Mager al secondo turno

Esordio con vittoria ma molto sofferta per Jannik Sinner a Roland Garros 2021. L’azzurro annulla un match point nel quarto set, rimonta Pierre-Hugues Herbert e lo supera 6-4 al quinto. Una prestazione altalenante per l’azzurro: partenza spettacolare nel primo set, annichilito il francese a furia di accelerazioni potenti e precise. “Overpowered” come dicono i brit. Poi nel secondo un calo, generale, dal servizio al diritto; fino a un vero crollo, con larghe fasi della partita giocate con troppa fretta, tanti errori col diritto e scelte tatticamente errate, sempre con il servizio fuori fase. Nel quarto set è stato invece bravissimo a reggere gli assalti del rivale, cancellare cinque palle break e poi un match point nel decimo game. Qua ha tirato fuori il campione che è in lui: ha ritrovato precisione nella spinta, qualche ottima risposta ed ha messo pressione su Herbert, non uno “solidissimo” nelle fasi calde. Ha approfittato delle sue incertezze per compiere l’allungo decisivo nel rush finale del quarto e quindi scappare subito via nel quinto, finalmente sorretto anche dal servizio.

Classe, testa e grinta, Grande Jannik! Rimontare una partita praticamente persa, annullando match point, è un segnale inequivocabile di forza, qualità fisiche e mentali. Nel quinto è finalmente andato dritto verso il successo, non ha concesso più nulla, altro segnale di forza. Quindi una vittoria molto importante, ottenuta giocando bene e poi male, ritrovandosi dopo esser stato sull’orlo del baratro. Ma dopo aver applaudito la reazione e vittoria di Sinner, è giusto sottolineare gli aspetti negativi della sua prestazione, perché purtroppo ce ne sono stati.

Dopo un inizio così poderoso, incontenibile, era lecito aspettarsi un calo da Jannik. Il calo è arrivato, ma quel che non doveva arrivare era il cambio di attitudine e l’incapacità di ritrovare il filo del suo tennis, smarrito per larghi tratti del secondo e terzo set, con momenti sconfortanti. Herbert è un tennista creativo, un attaccante, uno che ci prova togliendoti il tempo in risposta e poi servendo bene. Non è solido, infatti è imploso in alcuni momenti importanti (rimontato da 5-2 nel terzo set, per esempio, e giocato malissimo l’undicesimo e decisivo game nel quarto). Ma fa riflettere come Sinner non sia riuscito a riprendere in mano la partita in quelle fasi, abbia “accettato” di giocare sull’uno-due, di fretta. Tutto è nato da un calo nei colpi di inizio gioco. Prima il servizio (fase su cui deve crescere esponenzialmente), e quindi in risposta. Il francese ha iniziato a servire meglio nel secondo set, ma alla fine ha costruito la sua rimonta sulle prime cariche esterne, senza troppe variazioni. Sinner per molti games ha subito queste soluzioni, senza trovare una contromossa. Inoltre Herbert ha trovato un bel tempo di impatto sulle seconde, accelerazione dritto per dritto e via avanti. Jannik qua forse avrebbe dovuto servire prime meno veloci e più cariche per non esporsi al rischio di troppe seconde di servizio, ben aggredite dal rivale. Inoltre nello scambio, quando Herbert ha iniziato a prendersi rischi forzando i tempi, Sinner si è adeguato a quei tempi di gioco rapidissimi, prendendo a sua volta troppi rischi con soluzioni affrettate, colpi giocati con poco equilibrio e basse percentuali. Esattamente dove il francese voleva portare il match, e l’opposto di quel che rende Jannik un tennista pericolosissimo. Sinner ha perso pazienza, ha affrettato i tempi, si è preso troppi rischi su soluzioni a lui non congeniali. Ha smesso per tutta la fase centrale del match di “macinare” tennis, costruire scambi ad alta intensità e ritmo, quelli che Pierre-Hugues non riusciva a contenere all’avvio. Merito del rivale, veloce nel verticalizzare e toccare sulla rete; ma anche demerito di Jannik, che non è riuscito a rispondere con continuità e si è fatto prendere dalla frenesia. Spesso sparacchiava lungo il primo colpo uscendo dal servizio, magari mal messo coi piedi, una situazione che è l’opposto di un Sinner “vincente”, quello che arriva benissimo sulla palla e sceglie il momento ideale per accelerare a tutta, con potenza e controllo.

Sicuramente l’azzurro rivedrà la partita e ne farà tesoro. Ha vissuto fasi dell’incontro molto negative, in cui ha perso il controllo del tempo del match e si è fatto trascinare dal rivale fuori dalla sua zona di comfort. È stato bravo a reggere, reagire alla difficoltà, e alla fine a vincere. Solo uscendo dalle difficoltà si cresce, si impara. Da questa sofferta vittoria, Jannik imparerà moltissimo. Al prossimo turno, derby con Gianluca Mager.

Marco Mazzoni

La cronaca della partita.

Jannik Sinner inizia il suo Roland Garros 2021 alla risposta, Pierre-Hugues Herbert al servizio. Parte male il francese, un doppio fallo nel secondo punto gli costa lo 0-30. Corre avanti Herbert ma affossa malamente la volée, tutt’altro che impossibile. 15-40 e prime palle break per Sinner. Jannik vince il primo scambio del match, chiude col rovescio cross. Break Sinner, subito avanti 1-0. Herbert prova ad entrare a tutta in risposta, l’azzurro non si fa trovare impreparato. 2-0 Sinner. Il francese nel terzo game attacca a tutta, nello scambio non c’è gara tra i due, troppo più consistente e potente Jannik. Con un paio di volée ottime ed un servizio esterno molto carico, Herbert vince il primo game del match. Sinner ha iniziato benissimo la partita: serve bene, spinge in sicurezza col diritto, sembra centrato e sicuro. 3-1 avanti in 12 minuti di match. Quando Jannik entra a tutto braccio in scambio nella palla di Pierre-Hugues genere una velocità incredibile. Con un paio di accelerazioni “doc” si procura sul 30-40 la palla per il 4-1. Il doppio break arriva: Jannik si abbassa con grande coordinazione su di una palla in back del rivale, impatta un rovescio fulminante incrociato, bellissimo. I due sembrano giocare a due velocità troppo diverse, Herbert non riesce a contenere la potenza dell’azzurro. Sinner vola 5-1 si procura due set point in risposta nel settimo game. Si scambia sul primo, a grande velocità e profondità, è il francese a sbagliare in lunghezza. 6-1 Sinner, un set dominato in modo totale dall’azzurro.

Secondo set, Sinner scatta al servizio. Herbert approfitta di un primo calo alla battuta di Jannik, entra forte in risposta e corre avanti, togliendo il tempo all’azzurro. 0-30. Lavora col diritto Jannik, impatta 30 pari ma sbaglia un brutto rovescio in uscita dal servizio, primo vero “unforced” del match, è palla break Herbert. Rischia troppo in risposta PHH, su di una seconda di servizio molto aggressiva, si salva Sinner e vince il primo game del set. Anche Herbert vince un buon game di servizio, e continua a martellare in risposta, “da doppista”, incontro alla palla e via avanti. Di nuovo 0-30 lo score, e doppio fallo Sinner! 0-40, ora le palle break sono 3 e consecutive. Ottimo schema di Pierre-Hugues: smorzata precisa, avanza e tocca delicatamente di rovescio cross. Break Herbert, 2-1 avanti, per la prima volta nel match. Sinner “non ci sta”: aggredisce ogni palla del rivale con grande potenza, chiude di rovescio sullo 0-30 su di una smorzata stavolta pessima. 0-40, tre palle del contro break per l’azzurro. Se lo prende alla seconda chance, vola via un rovescio di Herbert. Contro Break, 2 pari lo score, bravo Jannik nel trovare l’immediata reazione al primo momento di difficoltà. Sul 3 pari, nel settimo game, Sinner si fa sorprendere da una bellissima accelerazione lungo linea di rovescio del francese. 15-30. Perde quindi completamente il controllo del diritto Jannik, 15-40 e due palle break. Si è forse innervosito l’azzurro, perde campo nello scambio e perde pure precisione col diritto, che muore in rete nello scambio. BREAK Herbert, di nuovo avanti 4-3. Dal dominio totale nello scambio a favore di Sinner nel primo set, ora la partita è tornata in equilibrio sul piano del gioco, qualche errore di troppo da parte dell’italiano e bravo Herbert a trovare soluzioni incisive. Rischia col servizio Hubert, è l’unico modo per arginare la potenza di Jannik in risposta. Con un bel contro piede Pierre-Hugues consolida il vantaggio, avanti 5-3. Il nono game va ai vantaggi, Sinner spinge ma Herbert ora trova un buon timing sui colpi potenti dell’azzurro. Jannik è nervoso: arriva bene sulla palla corta di Herbert ma scarica troppa potenza sulla palla, che muore in rete. Set Point Herbert! Si scambia col rovescio, Pierre-Hugues è il primo a sbagliare. Due buoni servizi aiutano Jannik, resta in scia sul 4-5. Herbert serve per chiudere il set. Serve bene, è deciso, vola 40-0 e chiude al secondo set point, malamente in rete un rovescio di Sinner. 6-4 Herbert, bravo il 30enne di Schiltigheim, più offensivo e meno falloso.

Terzo set, si riparte con Sinner alla battuta. Buon game al servizio, l’azzurro muove lo score. Il set avanza rapido sui turni di battuta, senza scossoni. Jannik rispetto al primo set fa fatica ad incidere alla risposta, mentre Pierre-Hugues è salito tantissimo nella risposta, soprattutto di rovescio, un ribaltamento che ha riaperto totalmente la partita. Quinto game, Sinner sbaglia un diritto, si va 30 pari. Jannik subisce un’eccellente risposta di Pierre-Hugues, si apre il campo e infila una grande accelerazione. È palla break per Herbert! Se la gioca bene il francese: sulla seconda di servizio, entra bene col diritto inside out, Sinner spara in rete, sorpreso. BREAK Herbert, avanti 3-2 e servizio. Il primo calo con la prima è costato carissimo a Jannik. Ora sembra in confusione l’azzurro, come dimostra un comodo tocco sotto rete spedito largo. Troppi errori, troppa fretta. 4-2 Herbert. anche l’ottavo game è complicato per Sinner, tra qualche bel punto ma anche errori e indecisioni. Ai vantaggi, Herbert trova un bello scherma risposta – affondo, si procura la palla del 5-2. Come se la gioca il francese: con pazienza lavora lo scambio, rimette in difesa e quindi lo gira suo favore con un diritto molto angolato, per chiudere col rovescio in lungo linea. Bravo Herbert, Doppio Break vola 5-2 a servire per il terzo set. Jannik ha perso il filo del suo tennis, fiducia, intensità. Finalmente l’azzurro trova profondità nello scambio e poi un bel passante correndo indietro. 15-30. Però rovina tutto sparacchiando un rovescio banale di scambio. 30 pari. Con una bella risposta si procura la prima palla break da molto tempo nel match. Rischia un serve and volley Herbert, è punito da una risposta consistente di Jannik. Break l’azzurro, recupera uno dei due game di svantaggio, serve sotto 3-5. Punisce un paio d’attacchi troppo deboli del francese, si porta 4-5. Scatta benissimo Jannik, prima una grande risposta e poi un passante di rovescio in corsa perfetto, potente e preciso. 0-30. Un’altra risposta solida provoca l’errore di volo del francese, che crolla 0-40 e cede il secondo game di fila al servizio affossando una volée difficile, su di una risposta potentissima dell’azzurro. Rimonta Sinner! Da 2-5 a 5 pari, reazione violenta, con Hebert che l’ha aiutato con alcuni attacchi troppo morbidi. Fa il pugno Jannik, è tornato in partita con la sua intensità. Col servizio strappa un paio di punti molto importanti, e col diritto ha ricominciato a martellare. Con parziale di 16 punti a 4 ora è lui avanti 6-5, e tanta pressione e memorie negative su Herbert. Inizia con coraggio il francese, vince lo scambio più lungo del match, 21 colpi. Quindi Ace. Stavolta non trema, si va al tiebreak. Inizia male Sinner, spedisce in rete un diritto aggressivo in lungo linea, un po’ fretta nel cercare lo strappo da una posizione non ideale. Si rifà con un buon passante, non definitiva la volée di Pierre-Hugues. 1 pari. Altro punto per Jannik, sbaglia la volée Herbert. 2 pari, colpisce male l’azzurro una palla “in pancia”. 3-2 Sinner, out la risposta del francese. Si gira 3 pari. Tanta tensione in questo tiebreak, arriva un altro erroraccio, stavolta di Pierre-Hugues, che affretta un diritto fuori equilibrio. 4-3 Sinner. Niente prima, e diritto sparacchiato a mezza rete. 4 pari. Ancora out un diritto di Sinner, troppa fretta… 5-4 Herbert, continui capovolgimenti per errori. Aggressivo Herbert, rischia un serve and volley, Sinner intuisce ma risponde in rete. 6-4 Herbert, due set point! Ottimo il serve and volley del francese da destra, prima esterna e volata comoda a campo aperto. 7-4 Herbert, un set rocambolesco, con molti rimpianti per Sinner, bravo a rimontare da 2-5 ma sprecato con un tiebreak brutto, giocato con tensione e scelte tattiche errate.

Quarto set, inizia al servizio Herbert. Sinner cerca di mettere la testa avanti, scatta 0-30. Con una splendida palla corta Pierre-Hugues chiama avanti l’azzurro e si prende il punto. Un gatto sotto rete il francese, insiste nelle sue scorribande e chiude con ottima posizione. Si salva Herbert, muove lo score nel set, 1-0. Il set scorre sui turni di servizio, più rapidi e meno complicati quelli dell’azzurro, più laboriosi per Herbert, ma senza palle break. Sinner ci prova di più in risposta, è tornare ad incontrare la palla in modo aggressivo, ma Herbert serve bene. Nel quinto game Jannik si porta 0-30, Pierre-Hughes trova un diritto cross difficilissimo, si cava da un buco piuttosto profondo… Quindi è bravo ad attaccare, aggrappato al suo servizio. Si porta avanti 3-2, ora serve l’azzurro. Ottimo l’azzurro nel sesto game, in un amen a zero impatta 3 pari e punge in risposta nel settimo gioco. La partita adesso è una sfida tra gli attacchi del francese e i passanti e risposte dell’azzurro. Rischia ancora sul 40-30 Jannik, ma il tentativo di risposta violenta termina in rete. 4-3 Herbert. Ottavo game, Pierre-Hugues a tutto rischio, aggredisce in risposta, tocca e vola avanti. 0-30. Arriva un bruttissimo errore di Sinner, troppa fretta nel forzare un diritto inside out, che finisce di poco lungo. 0-40 e tre palle break delicatissime. Si scambia sulla prima, buon ritmo, comanda finalmente Jannik, senza fretta, forza l’errore del rivale. Niente prima sul 15-40… Herbert valuta male e lascia scorrere, è dentro. 30-40, terza palla break… Stavolta lo aiuta il servizio, ottima prima. Cancella le tre chance l’azzurro, si va ai vantaggi. Pierre-Hugues continua a trovare bellissime risposte di rovescio d’incontro, forse Jannik dovrebbe insistere di più sul suo diritto… Vince anche il forcing nello scambio il francese, è in un ottimo momento e si procura la quarta palla break del game. Buona prima di Jannik, un robusto “kick” provoca l’errore del rivale. Ma di nuovo esagera nel forzare col diritto, troppa fretta Sinner, e le palle break diventano 5. Ancora col servizio, si salva l’italiano. Si salva Sinner, annulla 5 palle break, impatta lo score 4 pari. Tanti errori dell’azzurro, fretta, ma resta a galla. Herbert vola avanti 5-4, Jannik serve per restare in partita, è con le spalle al muro. Inizia male, diritto dal centro largo, lento nell’uscita dal servizio (anche per una buona risposta). Il servizio va a corrente alternata, ma la seconda dell’azzurro è ficcante, e ben seguita dal diritto. 30-15. Bello schema di Pierre-Hugues, tutto nato da una risposta molto profonda. 30 pari, a due punti dalla vittoria il transalpino, il pubblico lo sostiene. Niente prima in campo… sparacchia di nuovo largo col diritto. Manca la prima a Sinner. Match Point Herbert! E niente prima (solo una nel game). Si scambia, sbaglia malamente un rovescio Herbert. Finalmente la prima in campo per Jannik, e la differenza si vede. 5 pari, con un MP cancellato. Fa il pugno l’azzurro dopo aver chiuso un rovescio in avanzamento, a punire l’attacco del rivale. Un doppio fallo (l’ottavo del match) costa al francese il 15-30. Piccola chance per Sinner. Altro doppio fallo, la tensione divora PHH! 15-40, due palle break per Jannik!!! SI! La risposta lungo linea è in campo! BREAK Sinner, dopo aver cancellato la palla match, ora va a servire avanti 6-5. Herbert rischia in rischia in risposta, 0-15, ma poi Jannik torna finalmente solido, con drive potenti di ritmo. 30-15. Una bella prima al corpo gli vale il 40-15, Due Set Point Sinner. 7-5 Sinner, si va al quinto. Bella reazione di Jannik, bravo a superare due turni di servizio molto difficili e compiere l’allungo nell’11esimo game, grazie a due doppi falli sciagurati del francese.

Quinto set, inizia dopo 2h e 57 minuti di partita. Herbert al servizio, parte molto male. Due errori, Sinner invece spinge. Un rovescio debole costa al francese il 15-40. Attacca Herbert, ma la stop volley sbatte sul nastro. Pugno di Jannik sul BREAK in apertura. Ora può fare corsa di testa. Pierre-Hugues si prende qualche rischio, ma sbaglia. 2-0 Sinner. Inizia col doppio fallo il francese, la fatica e le tante memorie negative iniziano a pesare. Si aggrappa alla prima di servizio, rimonta da 15-30 e resta in scia, sotto 1-2. Sinner ora finalmente gioca il tennis che più gli si addice, il più efficiente: meno fretta, costruzione del punto con velocità e ritmo, rischio calcolato. 3-1 avanti Sinner. Il francese ritrova la prima di servizio, resta aggrappato al match sotto 2-3. Herbert continua a provarci in risposta, ma è meno preciso, meno reattivo con le gambe nel trovare il miglior timing in anticipo; al contrario Sinner col diritto ora riesce a spingere con discreta sicurezza. Con due prime solide, Jannik vola 4-2. Gli scambi sono più rapidi, la fatica si fa sentire, le difese sono meno efficaci. A zero Herbert sale 3-4. Il set vola su turni di servizio, Jannik non concede niente, si porta 5-3 ad un passo dalla vittoria. Herbert tiene, ma due doppi falli di fila portano il nono game ai vantaggi. Jannik a due punti della vittoria. Sbaglia Herbert, MATCH POINT SINNER! Lo cancella con un Ace esterno. Con grinta, il francese resta ancora in partita. L’azzurro serve per la vittoria. Non trema Jannik, si porta 40-0, altri 3 MP! Doppio fallo sul primo. Una buona prima da destra provoca l’errore in risposta di Herbert. Game Set Match Sinner, è la sua prima vittoria al quinto, in rimonta. Una vittoria importante, perché ha superato momenti molto difficili, ha recuperato e chiuso la partita. Dovrà riflettere sui momenti negativi che hanno rischiato di portarlo nel baratro. Al prossimo turno sfiderà Mager, in un derby azzurro.

Jannik Sinner vs Pierre-Hugues Herbert