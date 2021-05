Roland Garros: Video e interviste del Day 1. Fabio Fognini “abbiamo davanti un grande futuro, almeno per i prossimi dieci anni”. Parlano anche Thiem, Giannessi e Cocciaretto

Fabio Fognini : “Mi sentivo pronto per scendere in campo, dopo l’esibizione organizzata da Mouratoglou, e non è stato un grosso problema esordire già di domenica. A volte, negli Slam, più passa il tempo e più aumenta la tensione, pensando a come dovrai giocare il match. Quindi in questo caso sono stato contento di poter archiviare subito la pratica e di avere altro tempo per allenarmi. In linea generale, invece, sarebbe meglio che il primo turno si giocasse su due giorni, lunedì e martedì, ma capisco le esigenze del torneo che deve cominciare la domenica.

“I giovani italiani? Me lo chiedono tutte le volte, di parlare di loro… Non che mi dispiaccia. Dico sempre che abbiamo davanti un grande futuro, almeno per i prossimi dieci anni. A me, che sono il più vecchio, piace questa sensazione di essere ancora nel gruppo. Ma quello che farò in seguito, non lo so. Gran parte della mia carriera è alle spalle ma è ancora presto per capire se potrò dare un contributo a qualcuno di loro anche in futuro”.

Alessandro Giannessi : “Poca lucidità. Iniziavo a ragionare meno su ogni punto e ho perso un po’ di lucidità, quindi ho fatto quella palla corta che non ci stava tanto… ma purtroppo l’ho fatta.

Da questa partita mi porto dietro la convinzione che quando sto bene mentalmente e fisicamente, posso competere ad alto livello. Adesso il livello medio dei giocatori è molto alto, lo dimostra il fatto che il 150 del mondo gioca alla pari con un top player“.

Elisabetta Cocciaretto : “Purtroppo non sono riuscita a giocare la partita che avevo programmato con il mio allenatore. Il problema al ginocchio era tale che non mi avrebbe permesso di muovermi nella maniera migliore, quindi avevamo deciso di provare ad accorciare gli scambi per evitare di dover correre a destra e a sinistra. Tuttavia non sono riuscita a prendermi la responsabilità di tirare i colpi quando avrei potuto, e quindi non sono riuscita a evitare la sconfitta.

Ora voglio cercare di rimettermi nella migliore maniera possibile, anche se ciò volesse dire dover saltare tornei importanti”.

Dominic Thiem : “Stavolta la carenza di motivazioni non c’entra. Le motivazioni c’erano eccome, ma mancava il gioco. Nulla ha funzionato come doveva, nessuno dei miei colpi. Erano poco profondi, poco pesanti, poco precisi. Il problema è che non so nemmeno io perché è accaduto, visto che in allenamento stavo crescendo di giorno in giorno. Perdere da due set a zero di vantaggio, al Roland Garros, per me è una cosa strana. Dovrò analizzare per bene cosa è accaduto e cercare di ripartire al più presto. Di certo non è una situazione semplice.

Dopo aver vinto uno Slam, come è accaduto a me agli Us Open, qualcosa senza dubbio cambia, anche se non saprei spiegare esattamente cosa. Si tratta di un lungo processo di apprendimento, che continuerà ancora, malgrado questa sconfitta che fa molto male. Spero ancora di tornare come prima e più forte di prima, ma onestamente non so dire adesso quando questo potrà accadere”.

Gli highlights di Zverev



Gli highlights di Tsitsipas



Gli highlights di Andujar-Thiem



Intervista a Fabio Fognini



Intervista a Pablo Andujar



Il meglio del Day 1



Gli HL di Kvitova-Minnen



Gli HL di Sabalenka-Konjuh



Gli HL di Fabio Fognini



Hot Shot Simon vs Fucsovics



Hot Shot Kecmanovic Match Point

Fabio Fognini: smash & smorzata



Gli HL di Osaka-Tig



Gli HL di Kalinina-Kerber



Gli HL di Carreno Busta-Gombos



Gli HL di Bogdan-Cocciaretto