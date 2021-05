Roland Garros Juniores: Paoletti e Ricci danno forfait, la situazione aggiornata degli italiani al via

Mancano pochi giorni all’inizio della prova Juniores del Roland Garros, in programma sui campi in terra battuta outdoor di Parigi a partire dal prossimo 6 giugno (in questa edizione, come già accaduto nel 2020, non saranno disputate le qualificazioni).

Per quanto concerne i tennisti italiani ai nastri di partenza, nel tabellone maschile ci sarà il solo Luca Nardi mentre a livello femminile saranno impegnate Lisa Pigato ed Eleonora Alvisi, vincitrici nello scorso mese di ottobre della prova di doppio nello Slam transalpino (decisivo il successo in finale, in due set, sulle russe Bondarenko e Shnaider). Nelle ultime ore hanno comunicato il loro forfait Matilde Paoletti, numero uno d’Italia nel circuito U18, e Beatrice Ricci, oltre ad Alessandra Simone che risultava essere fuori di poche posizioni dal main draw con ghiotte possibilità di accedervi “last minute”.

ROLAND GARROS – TORNEO MASCHILE

MAIN DRAW: Luca Nardi

ALTERNATES: Gabriele Piraino (25)