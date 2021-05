Roger Federer: “Ho un’ultima possibilità di fare qualcosa di grande”

Roger Federer, che sta per compiere 40 anni, pensa di essere in grado di brillare di nuovo sui campi da tennis nei prossimi mesi. Lo svizzero sta preparando la sua partecipazione al Roland Garros e dice di essere pronto a fare qualcosa di grande.

“Non so quando mi ritirerò. Mi sento bene con la mia carriera e la mia vita. So di avere a questo punto un’ultima possibilità di fare qualcosa di grande. Ma già mi sono sentito così diverse volte negli ultimi anni e poi sono sempre arrivati altri trofei e altre conquiste”.

In un’intervista a GQ, Federer non ha lasciato spazio ai dubbi: “Che nessuno dubiti che io non voglia vincere di più. Se non fosse stato per quello, non avrei passato un anno di operazioni, riabilitazione e settimane con le stampelle e incapace di camminare. Onestamente credo di poter vincere di nuovo grandi cose. Non mi sento come se avessi quasi 40 anni. La mia mentalità è quella di un giovane uomo. Ma il tempo vola…”