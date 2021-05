WTA Parma: Cori Gauff batte Camila Giorgi “Sono estremamente soddisfatta, la mia prestazione è stata davvero convincente”

All’Emilia-Romagna Open finisce 6-2 6-3 in favore della statunitense la sfida tra Cori Gauff e l’azzurra Camila Giorgi. Splendido incontro della diciassettenne di Delray Beach, che non ha concesso chance all’avversaria: “Sono estremamente soddisfatta, la mia prestazione è stata davvero convincente. Sapevo di dover dare il 100% per raggiungere i quarti di finale. Parma? Torneo meraviglioso, mi trovo benissimo e spero di arrivare in fondo”.

