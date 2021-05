Notizie dal Mondo: Juan Martin Del Potro continua il suo cammino per il rientro. Roger Federer parla del suo rapporto con A. Zverev. Verdasco fuori dalla top 100 dopo 17 anni

Alexander Zverev, accusato dalla sua ex fidanzata di violenza domestica nella relazione che hanno avuto tra il 2018 e il 2019, ha smesso di far parte del ‘Team8’, una società gestita da Roger Federer e Tony Godsick, alla fine della scorsa stagione, senza essere molto chiare le ragioni del tedesco, che ha dichiarato che voleva fare un ‘reset’ della sua carriera, dopo la conclusione della sua causa con Patricio Apey, il suo precedente agente. In conferenza stampa, Federer ha negato che ci fosse una relazione tra le accuse e la fine del rapporto.

“Sascha è un bravo ragazzo e gli auguro tutto il meglio. Sono felice quando le cose vanno bene per lui. Il fatto che abbia smesso di lavorare con il Team8 non è stata una mia decisione. Era una cosa tra lui e Tony e io ne sono rimasto fuori. Da quello che ho capito, Zverev ha voluto resettare, ricominciare con persone nuove e lo rispetto per questo. Per quanto riguarda le accuse, non voglio commentare troppo perché è una questione privata. So che voi giornalisti volete scriverne, ma sento che è qualcosa di cui non dovrei parlare”.

Juan Martín Del Potro continua a fare passi avanti nella dura battaglia per recuperare da un altro intervento chirurgico al ginocchio destro. Operato in marzo per la quarta volta, la torre di Tandil ha ripeso ad allenarsi , come è stato possibile vedere in un video condiviso sui social network.

A 32 anni, l’ex top 3 del ranking mondiale ha messo gli occhi sulle Olimpiadi di Tokyo come data del suo ritorno alle competizioni. Un obiettivo ambizioso, ma che l’argentino ha fermamente in mente.

¡Paso a paso! Juan Martín Del Potro continúa con su recuperación en la búsqueda de regresar al circuito pic.twitter.com/dG2X58wSGz — Doble Falta (@DobleFaltaOk) May 17, 2021

Fernando Verdasco, diciassette anni e due mesi dopo, è fuori dalla top 100. Il mancino ha tre sconfitte in altrettanti incontri in questa stagione e ha visto l’uscita dai top 100 nell’aggiornamento di questa settimana, con lo spagnolo ora classificato n. 105° della classifica mondiale.

Verdasco, ora 37enne, è entrato nella top 100 nel 2004 e da allora non è mai uscito. Stiamo parlando di un giocatore con 7 titoli vinti ed ha ottenuto il settimo posto come best ranking in carriera e che ha mostrato una longevità impressionante anche nei grandi tornei.