Roger Federer non vede l’ora di tornare in campo. Lo svizzero dubbioso su Tokyo. Il campione elvetico si è vaccinato

Roger Federer impegnato questa settimana nel torneo di Ginevra ha parlato di alcuni argomenti interessanti: “Non vedo l’ora di vedere come il mio ginocchio possa reagire in partita. Tra allenamento e incontro ufficiale le sollecitazioni sono ben diverse, ed avrò risposte soltanto giocando una decina di match.

Penso che il livello di giovani come Medvedev, Tsitsipas e Rublev sia altissimo

Spero di poter tornare competitivo. Nei vari tabelloni dovrò subito vedermela con i migliori. Sarà interessante e di certo differente dal rientro del 2017, quando – vincendo gli Australian Open – avevo immediatamente recuperato posti importanti in classifica”.

Sui Giochi Olimpici di Tokyo: “Gli atleti hanno bisogno di una decisione: si fanno o non si fanno?.

Non trapela granché, e questo mi fa pensare che i Giochi avranno luogo, anche se ho sentito che molte persone a Tokyo sono contrarie, e questa cosa mi tocca. A quanto pare, molte non sono neppure vaccinate

Per quanto riguarda Roger, ha rivelato di essere già stato immunizzato contro il coronavirus “con il vaccino della Pfizer”.