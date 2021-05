WTA Parma: wild card nel tabellone principale a Paolini ed Errani

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del torneo WTA di Parma, sono stati resi noti i nominativi delle giocatrici che potranno beneficiare di una wild card per il tabellone principale. Oltre a Serena e Venus Williams, prenderanno parte al main draw grazie ad un invito concesso dagli organizzatori anche Jasmine Paolini e Sara Errani.

Per quanto concerne il tabellone delle qualificazioni, invece, si è ancora in attesa di capire quali tenniste non riusciranno ad entrare direttamente nel draw cadetto: quel che è certo è che una wild card inizialmente assegnata a Giulia Gatto-Monticone si è liberata perché la piemontese è entrata con la sua classifica.