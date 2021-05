Challenger Zagabria e Heilbronn: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale e Semifinali (LIVE)

CHALLENGER Heilbronn (Germania) – Semifinali, terra battuta

Center Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00)

1. [1] Aisam-Ul-Haq Qureshi / Andrei Vasilevski vs Andre Goransson / Sem Verbeek



Il match deve ancora iniziare

2. Bernabe Zapata Miralles vs [3] Dennis Novak



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Daniel Elahi Galan vs [8] Mackenzie McDonald (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [3] Nathaniel Lammons / Jackson Withrow vs Marc Polmans / Artem Sitak OR [2] Sander Arends / Divij Sharan



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 13:00)

1. Marc Polmans / Artem Sitak vs [2] Sander Arends / Divij Sharan



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Zagabria (Croazia) – Quarti di Finale e Semifinali, terra battuta

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Nikola Milojevic vs Juan Pablo Varillas



CH CH Zagreb Milojevic N. Milojevic N. 0 6 2 Varillas J. • Varillas J. 0 7 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Varillas J. 2-2 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7

2. [WC] Duje Ajdukovic / Frane Nincevic vs [2] Romain Arneodo / Albano Olivetti



Il match deve ancora iniziare

3. Juan Manuel Cerundolo OR Botic Van de Zandschulp vs Nikola Milojevic OR Juan Pablo Varillas (non prima ore: 12:30)

4. [Q] Marcelo Tomas Barrios Vera vs [Q] Sebastian Baez OR [2] Pedro Martinez (non prima ore: 14:00)

Court 16 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Juan Manuel Cerundolo vs Botic Van de Zandschulp



CH CH Zagreb Cerundolo J. • Cerundolo J. 0 6 6 0 Van De Zandschulp B. Van De Zandschulp B. 0 4 7 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Cerundolo J. 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 3*-6 6-6 → 6-7 Cerundolo J. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Van De Zandschulp B. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Cerundolo J. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Van De Zandschulp B. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Cerundolo J. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Van De Zandschulp B. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Cerundolo J. 15-0 30-0 30-15 40-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Van De Zandschulp B. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Cerundolo J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Van De Zandschulp B. 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Cerundolo J. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Van De Zandschulp B. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Cerundolo J. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Van De Zandschulp B. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Cerundolo J. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Van De Zandschulp B. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Cerundolo J. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Van De Zandschulp B. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 2-3 Cerundolo J. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 Van De Zandschulp B. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 Cerundolo J. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Van De Zandschulp B. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. Roman Jebavy / Andrej Martin vs [3] Evan King / Hunter Reese

3. Jason Jung / Go Soeda vs Szymon Walkow / Jan Zielinski



Il match deve ancora iniziare

4. Roman Jebavy / Andrej Martin OR [3] Evan King / Hunter Reese vs [WC] Duje Ajdukovic / Frane Nincevic OR [2] Romain Arneodo / Albano Olivetti



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [Q] Sebastian Baezvs [2] Pedro Martinez

2. [1] Andrey Golubev / Aleksandr Nedovyesov vs Dmitry Popko / Alejandro Tabilo



CH CH Zagreb Golubev A. / Nedovyesov A. Golubev A. / Nedovyesov A. Popko D. / Tabilo A. Popko D. / Tabilo A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 0 Servizio Svolgimento Set 1

3. [1] Andrey Golubev / Aleksandr Nedovyesov OR Dmitry Popko / Alejandro Tabilo vs Jason Jung / Go Soeda OR Szymon Walkow / Jan Zielinski