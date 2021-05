Masters 1000 Roma: Rafael Nadal salva due match point a Shapovalov e conquista i quarti di finale. In mattinata molto bene Novak Djokovic

Rafael Nadal (ATP 3) se l’è vista brutta negli ottavi di finale del torneo Masters 1000 di Roma, ma alla fine l’ha spuntata in tre set contro un ispirato Denis Shapovalov (14) con il punteggio di 3-6 6-4 7-6 (7/3).

Apparso inizialmente stanco dopo l’incontro di ieri in tarda serata con Jannik Sinner (18), Nadal ha subito perso due volte il servizio – a cavallo di un game in bianco – trovandosi velocemente sotto 4-0. Incamerato il primo set 6-3, Shapovalov ha poi proseguito la sua corsa nella seconda frazione fin sul 3-0 leggero. A quel punto però Rafa ha lanciato la riscossa con 5 game vinti di fila, chiudendo poco dopo il set 6-4.

La terza e decisiva frazione è stata quella più equilibrata. Shapovalov ha provato l’allungo con il break del 3-1 ma è stato subito ripreso, dopodiché è stata una lotta punto a punto fino al tie-break che ha premiato il maiorchino, capace in precedenza di disinnescare due palle match del canadese sul 6-5 e battuta a disposizione.

Avanza senza patemi il detentore del titolo Novak Djokovic (1), che ha superato in 1h10′ lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (48) per 6-2 6-1. Nei quarti incontrerà il greco Stefanos Tsitsipas (5), che ha estromesso il nostro Matteo Berrettini (9) 7-6 (3) 6-2.

ATP ATP Rome Shapovalov D. Shapovalov D. 6 4 6 Nadal R. Nadal R. 3 6 7 Vincitore: Nadal R. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 Nadal R. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Shapovalov D. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Nadal R. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 Shapovalov D. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Nadal R. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Shapovalov D. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Nadal R. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Shapovalov D. 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 3-2 Nadal R. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Shapovalov D. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Nadal R. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Shapovalov D. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Nadal R. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Shapovalov D. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Nadal R. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Shapovalov D. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Nadal R. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Shapovalov D. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Nadal R. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Shapovalov D. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Nadal R. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Shapovalov D. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Nadal R. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Shapovalov D. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Nadal R. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Shapovalov D. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 4-2 Nadal R. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 Shapovalov D. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 Nadal R. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Shapovalov D. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Nadal R. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

12 Aces 25 Double Faults 258% (66/114) 1st Serve 69% (82/119)68% (45/66) 1st Serve Points Won 65% (53/82)42% (20/48) 2nd Serve Points Won 46% (17/37)71% (10/14) Break Points Saved 50% (5/10)15 Service Games Played 1635% (29/82) 1st Serve Return Points Won 32% (21/66)54% (20/37) 2nd Serve Return Points Won 58% (28/48)50% (5/10) Break Points Converted 29% (4/14)16 Return Games Played 1557% (65/114) Service Points Won 59% (70/119)41% (49/119) Return Points Won 43% (49/114)49% (114/233) Total Points Won 51% (119/233)