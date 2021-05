Brancaccio/Bronzetti da “record” a Roma: sconfitte in appena 38 minuti

Nella stessa giornata in cui è andato in scena il match di singolare più lungo della stagione (Sorribes Tormo-Giorgi, incontro valido per il primo turno del tabellone di singolare femminile, è durato 3 ore e 51 minuti ed ha premiato la giocatrice spagnola), al Foro Italico è stato fatto registrare un altro piccolo “record” con protagoniste due giocatrici italiane.

Nuria Brancaccio e Lucia Bronzetti, inserite nel tabellone principale del torneo di doppio mediante una wild card concessa dagli organizzatori, sono state sconfitte con il punteggio di 6-0 6-0 da Cori Gauff e Veronika Kudermetova… in appena 38 minuti di gioco. Otto punti vinti nella prima frazione ed altrettanti nella seconda non sono bastati al duo azzurro per aggiudicarsi almeno un game: quello andato in scena sul Campo 6 degli Internazionali di Roma è stato il doppio più rapido della stagione e sicuramente tra quelli più veloci della storia del tennis, anche se da questo punto di vista non ci sono dati a riguardo.