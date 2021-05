ITF La Bisbal e Bonita: I Main Draw

ITF LA BISBAL D’EMPORDA(Spa 60k terra)

[1] Arantxa Rus vs Cagla Buyukakcay

Andreea Prisacariu vs Natalija Kostic

Marina Bassols ribera vs Francesca Jones

Marta Custic vs [8] Ysaline Bonaventure

[3] Viktoria Kuzmova vs Cristiana Ferrando

Tereza Mrdeza vs Mandy Minella

Ekaterine Gorgodze vs Xiaodi You

Victoria Jimenez kasintseva vs [6] Stefanie Voegele

[5] Anna-Lena Friedsam vs Vitalia Diatchenko

Guiomar Maristany zuleta de reales vs Olga Danilovic

Kateryna Kozlova vs Chihiro Muramatsu

Jessica Pieri vs [4] Timea Babos

[7] Greet Minnen vs Olga Saez larra

Simona Waltert vs Mona Barthel

Ane Mintegi del olmo vs Irina Khromacheva

Lara Arruabarrena vs [2] Kaja Juvan

ITF BONITA SPRINGS(Usa 100k terra)

In attesa….