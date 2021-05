Masters 1000 e WTA 1000 di Roma: Il programma completo di Lunedì 10 Maggio 2021. In campo sei azzurri in singolare

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Daniel Evans vs Taylor Fritz

2. Magda Linette vs [11] Petra Kvitova

3. Ugo Humbert vs Jannik Sinner

4. Sara Sorribes Tormo vs [WC] Camila Giorgi (non prima ore: 6.00PM)

Grand Stand Arena – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Stefano Travaglia vs Benoit Paire

2. Kei Nishikori vs Fabio Fognini

3. Alison Riske vs [15] Iga Swiatek

4. [17] Maria Sakkari vs [Q] Polona Hercog

5. [15] Hubert Hurkacz vs [WC] Lorenzo Musetti (non prima ore: 19:00)

Pietrangeli – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Yulia Putintseva vs Cori Gauff

2. [13] Jennifer Brady vs Shuai Zhang

3. Lloyd Harris vs Cristian Garin

4. [WC] Gianluca Mager vs Alex de Minaur

5. Marin Cilic vs Alexander Bublik

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Petra Martic vs Shelby Rogers

2. Qiang Wang vs Amanda Anisimova

3. Daria Kasatkina vs Jessica Pegula

4. [Q] Christina McHale vs [Q] Vera Zvonareva

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Guido Pella vs Marton Fucsovics

2. Miomir Kecmanovic vs Aslan Karatsev

3. Karen Khachanov vs [Q] Federico Delbonis

4. [Q] Hugo Dellien vs Adrian Mannarino

5. [LL] Aljaz Bedene vs Jan-Lennard Struff

Court 3 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Anastasija Sevastova vs Jil Teichmann

2. [Q] Marta Kostyuk vs Ekaterina Alexandrova

3. Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko vs [WC] Giulia Gatto-Monticone / Bianca Turati

4. [7] Yifan Xu / Shuai Zhang vs Ellen Perez / Saisai Zheng

Court 4 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. John Peers / Michael Venus vs Austin Krajicek / Oliver Marach

2. [6] Jamie Murray / Bruno Soares vs Marcelo Demoliner / Daniil Medvedev

3. Rohan Bopanna / Denis Shapovalov vs Marcus Daniell / Philipp Oswald

4. Alternate / vs Henri Kontinen / Edouard Roger-Vasselin

Court 6 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Alexa Guarachi / Desirae Krawczyk vs [OSE] Kristina Mladenovic / Marketa Vondrousova

2. Makoto Ninomiya / Yaroslava Shvedova vs Lucie Hradecka / Laura Siegemund

3. [WC] Nuria Brancaccio / Lucia Bronzetti vs Cori Gauff / Veronika Kudermetova (non prima ore: After Suitable Rest)

4. Darija Jurak / Andreja Klepac vs Nadiia Kichenok / Raluca Olaru