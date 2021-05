Masters 1000 Madrid: Eliminato Daniil Medvedev. Bene Rafael Nadal. Out Rublev e Tsitsipas

Daniil Medvedev saluta il Masters 1000 di Madrid agli ottavi di finale. Il numero 3 mondiale si è arreso in tre set al cileno Cristian Garin (25), impostosi per 6-4 6-7 (2/7) 6-1 sulla terra rossa della capitale spagnola, superficie poco congeniale al 25enne russo che ha pure avuto problemi fisici (sangue da naso).

Avanti invece Dominic Thiem (4), con l’australiano Alex De Minaur che gli ha dato del filo da torcere in particolare nella prima frazione, in cui aveva trovato il break in apertura. L’austriaco si è imposto per 7-6 (9/7) 6-4.

Non ha per contro avuto alcun problema Rafael Nadal (2) nel superare l’ostacolo Alexei Popyrin (76). Il mancino di Manacor ha infatti liquidato l’australiano con un netto doppio 6-3 in 1h20′ di gioco.

John Isner ha eliminato al tiebreak del terzo set Andrey Rublev.

Fuori anche Stefanos Tsitsipas battuta per 76 64 dal norvegese Ruud.