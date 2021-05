Marco Cecchinato polemico per la mancata wild card a Roma

Marco Cecchinato su Instagram ha lasciato tutto il suo disappunto per la mancata wild card per il tabellone principale del torneo di Roma.

Dichiara l’azzurro sui social: “Evidentemente non è bastato fare il bravo bimbo per meritarmi la caramella. Che belle le prese per il c.lo”.

Marco sarà al via nelle quali del torneo romano con una wild card che molto probabilmente non servirà dato che è ad un passo dall’entrare nelle quali con la sua classifica.