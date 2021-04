Esordio perfetto per Novak Djokovic nella sua Belgrado. A Barcellona Rafael Nadal perde un set

L’unica cosa che ha rallentato Novak Djokovic nel suo esordio nel torneo ATP 250 di Belgrado è stata la pioggia. Il numero uno del mondo ha iniziato bene il suo cammino battendo il sudcoreano Sonwoo Kwon (classificato 85° ATP) in un match in cui è stato sempre in pieno controllo, con il punteggio di 6-1, 6-3 dopo 1h10.

Djokovic ha tolto il servizio a Kwon in cinque occasioni, mentre ha subito solo un break – sull’unica palla break che ha concesso nella partita – ma già nelle fasi finali del match. In questo modo, il suo ritorno a casa è andato nel migliore dei modi.

Djokovic non giocava nella sua Belgrado dal 2011, quando vinse poi il trofeo che si era assicurato anche nel 2009.

Ai quarti di finale Djokovic affronterà il connazionale Miomir Kecmanovic, ex numero uno del mondo junior.

ATP ATP Belgrade Djokovic N. Djokovic N. 6 6 Kwon S. Kwon S. 1 3 Vincitore: Djokovic N. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Kwon S. 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 Djokovic N. 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 5-3 Kwon S. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Djokovic N. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Kwon S. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Djokovic N. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Kwon S. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Djokovic N. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Kwon S. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Djokovic N. 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Kwon S. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-0 → 5-1 Djokovic N. 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Kwon S. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Djokovic N. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Kwon S. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Djokovic N. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Perde un set ma vince Rafael Nadal nel secondo turno del torneo ATP 500 di Barcellona.

il campione spagnolo ha sconfitto, dopo aver perso il primo set, il qualificato lya Ivashka con il punteggio di 36 62 64 e sfiderà negli ottavi di finale in programma domani Nishikori o Garin.