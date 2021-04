Masters 1000 Monte Carlo: Rafael Nadal cede alla distanza ad Andrey Rublev. Niente semifinale per il campione spagnolo

Niente dodicesima consacrazione nel Masters 1000 di Monte Carlo per Rafael Nadal (ATP 3). Andrey Rublev (8) è riuscito nell’impresa di eliminare il re della terra rossa con il punteggio di 6-2 4-6 6-2. Nella sfida valida per i quarti di finale, il maiorchino è stato falloso alla battuta e ha incassato il break in entrata in tutti i set. Lo spagnolo è riuscito a riscattarsi solo nel secondo con una rabbiosa reazione contro un russo che ha continuato a martellare per 2h33′, vincendo alla fine meritatamente.

Nelle semifinali Rublev sfiderà Casper Ruud (27), che ha battuto il campione uscente Fabio Fognini (18) per 6-4 6-3.

ATP ATP Monte Carlo Rublev A. Rublev A. 6 4 6 Nadal R. Nadal R. 2 6 2 Vincitore: Rublev A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Rublev A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Nadal R. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Rublev A. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Nadal R. 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Rublev A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Nadal R. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Rublev A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Nadal R. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Rublev A. 15-0 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 4-6 Nadal R. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Rublev A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Nadal R. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Rublev A. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Nadal R. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Rublev A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Nadal R. 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Rublev A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Nadal R. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Rublev A. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Nadal R. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Rublev A. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Nadal R. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Rublev A. 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 Nadal R. 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Rublev A. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Nadal R. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

2 Aces 12 Double Faults 761% (60/98) 1st Serve 59% (52/88)65% (39/60) 1st Serve Points Won 56% (29/52)42% (16/38) 2nd Serve Points Won 42% (15/36)67% (8/12) Break Points Saved 53% (8/15)13 Service Games Played 1344% (23/52) 1st Serve Return Points Won 35% (21/60)58% (21/36) 2nd Serve Return Points Won 58% (22/38)47% (7/15) Break Points Converted 33% (4/12)13 Return Games Played 1356% (55/98) Service Points Won 50% (44/88)50% (44/88) Return Points Won 44% (43/98)53% (99/186) Total Points Won 47% (87/186)