Rinviato al 2022 il torneo combined di ‘s-Hertogenbosch

Il “Libéma Open“, tradizionale torneo combined in programma sui campi in erba di ‘s-Hertogenbosch (Olanda) in preparazione a Wimbledon, è stato ufficialmente rinviato al 2022: a darne la notizia sono stati direttamente gli organizzatori della manifestazione, di categoria ATP 250 per quanto concerne il circuito maschile e WTA 250 per le donne, che si sarebbe dovuta disputare dal 7 al 13 giugno 2021.

A causa della situazione attuale legata all’emergenza Covid-19, nei Paesi Bassi non è possibile assicurare il regolare svolgimento del torneo. Marcel Hunze, direttore del torneo, ha commentato: “Con le misure in vigore nel nostro territorio, risulta impossibile accogliere spettatori ed ospiti. Senza la presenza dei tifosi sugli spalti, il Libéma Open perde tutto il suo fascino. Ora cominceremo a preparare l’edizione del 2022, la decisione di posticipare di una settimana il Roland Garros ha avuto un forte impatto sulla decisione di spostare il nostro torneo alla prossima stagione“.

Il combined di ‘s-Hertogenbosch si disputerà dal 4 al 12 giugno 2022.