Thiem si cancella da Belgrado, problema ad un ginocchio. Rientro a Madrid

Ancora problemi per Dominic Thiem. L’austriaco ha scritto una nota sul proprio sito ufficiale, in cui annuncia il forfait al prossimo torneo di Belgrado per un problema al ginocchio. Rientro previsto a Madrid, con l’obiettivo di essere al 100% a Roland Garros. Ecco le parole di Dominic.

“Il 2021 semplicemente non ne vuole sapere di andare avanti. Purtroppo devo cancellarmi dal torneo della prossima settimana a Belgrado, città natale di Novak Djokovic. Mi fa male il ginocchio e mi sono sottoposto ad un controllo con uno specialista. Non è un grosso problema, ma devo occuparmene. Sicuramente non sono abbastanza in forma per giocare già la prossima settimana. Sono terribilmente dispiaciuto perché non vedevo l’ora che arrivasse questo torneo. Spero di poter giocare a Belgrado nel 2022. Questo problema ritarderà il mio ritorno sul tour ATP fino a Madrid. Non più tardi, voglio essere completamente in forma all’inizio di maggio e giocare a tennis in modo competitivo. In tutto questo, c’è qualcosa di positivo: il mio coach Nicolas Massu è arrivato ieri in Austria, continueremo il mio programma anche se al momento dobbiamo stare attenti. Nel frattempo ho anche lavorato sulla mia forma fisica con Mike Reinprecht. Il grande obiettivo fino all’estate sono gli Open di Francia: a Parigi devo arrivarci al meglio”.

Marco Mazzoni