Masters 1000 Monte Carlo: Il programma dei Quarti di Finale. In campo Fabio Fognini

Court Rainier III – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Stefanos Tsitsipas vs Alejandro Davidovich Fokina

2. Daniel Evans vs [11] David Goffin

3. Casper Ruud vs [15] Fabio Fognini

4. [6] Andrey Rublev vs [3] Rafael Nadal

Court des Princes – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Cristian Garin / Guido Pella vs [4] Marcel Granollers / Horacio Zeballos

2. [7] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut vs [2] Nikola Mektic / Mate Pavic

3. [3] Ivan Dodig / Filip Polasek OR Daniel Evans / Neal Skupski vs Raven Klaasen / Ben McLachlan

4. [1] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs Fabio Fognini / Diego Schwartzman